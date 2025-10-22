宇宙海賊『コブラ』で見たような？

一昔前の人型ロボットやヒューマノイドは、どうにか人間に近付かせようとリアルさを求めた顔立ちが多くありました。だけど生きた人間には勝てないので、一定の類似度を超えると「不気味の谷現象」が起こり、キモさを感じたものでした。

最新型は顔アリに

近年の人型ロボたちは顔ナシばかりで、不気味の谷はまったく感じませんでしたが…？ ここに来て中国Unitreeの新型「H2」が、トンでもないロボになっちゃいました。

夢でうなされそうな顔だった

動画ではクルクル回って優雅なバレエ、中国お家芸のカンフー、モデルのようなウォーキングを披露。運動能力は、顔面が空洞になった旧式「H1」や、マンガ『プラレス3四郎』みたいな顔ナシ「R1」と大差ないかな？

しかし目が離せないのがこの顔。ギンギラギンで無表情。動きの良さをアピールしたいのは分かるけど、顔が完全にSF映画『アイ，ロボット』か漫画『コブラ』のクリスタル・ボーイなんですよ。人間に似せているけど似てないあたりが、もう不気味の谷に真っ逆さまです。

顔はない方が無難

TESLAの「オプティマス」やFigureの｢Figure 03｣、1Xの｢NEO Gamma｣はツルンとした黒いカプセル状の顔面のロボです。顔で人間に似せることは重要ではないという判断なのでしょうけども、「H2」を見ると、顔はないままの方が良さそうですね。

AheadFormの顔面ロボ｢Origin M1｣に、ちょっとツラ借してもらったらマシになるかな？

