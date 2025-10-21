水森亜土「亜土ちゃんフェア」九州最大規模で福岡・天神に！新作グッズや2000円以上で限定ノベルティも
水森亜土さんのポップアップストア「亜土ちゃんフェア」が、2025年10月21日(火)より、福岡・天神の雑貨館インキューブ天神店で期間限定開催される。
画家、イラストレーター、ジャズ歌手、女優として、ジャンルを超えて活躍する稀有なアーティスト・水森亜土さん。懐かしくも新鮮な亜土ちゃんの作品は、世代を超えて愛され続け、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。「亜土ちゃんフェア」は、そんな彼女の世界観を楽しめる期間限定のポップアップショップ。これほどの亜土ちゃんグッズを取りそろえた大型ポップアップは、九州エリアでは今回が初めてだという。
■新商品＆インキューブ限定のノベルティをチェック
今回のフェアでは新商品も登場。注目は「刺しゅうボーダーロングスリーブTシャツ」(各4950円)。胸元にちょこんと刺しゅうされた亜土ちゃんのワンポイントが、大人の遊び心を演出してくれる。ブルー×ホワイト、ブラック×ホワイトの2色展開で、定番のボーダー柄だから着回し力も抜群。デニムと合わせてカジュアルに、スカートと合わせてフェミニンに、幅広いコーディネートが楽しめそう。
“昭和レトロ”なガラス製品も充実のラインナップ。「ガラスキャニスター」(各1980円)は、キャンディやクッキーを入れるだけでキッチンが一気に華やかに。「脚付きグラス」(各1485円)と「丸グラス」(各1320円)は、普段使いからおもてなしまで幅広く活躍。透明なガラスに描かれたカラフルな亜土ちゃんイラストが、飲み物を注ぐたびに心を和ませてくれる。どれも2000円以下という手に取りやすい価格設定なのもうれしい。
さらに、2000円以上購入すると、インキューブカラーのオレンジ色をあしらったオリジナルクリアケース(非売品)がもらえる！数量限定なので、狙っている人は早めの来店がおすすめ。
会場では、ショッピングだけでなく亜土ちゃんの世界観に浸れるフォトスポットも用意されている。お買い物ついでに、友だちや家族と一緒に思い出の一枚を残してみよう。
会場となるのは、天神の中心地・ソラリアステージビル内にある雑貨館インキューブ天神店M3階のブリッジ特設会場。営業時間は10時〜20時30分と長めに設定されているので、平日の仕事帰りでもゆっくり楽しめる。最終日の2025年11月16日(日)は18時閉店なので注意しよう。
■「亜土ちゃんフェア」全国各地で開催中！
九州以外に住んでいる人も、全国各地で開催中の「亜土ちゃんフェア」をチェック。特に関東エリアでは複数店舗で展開中だ。
TSUTAYA系列
・TSUTAYA 南古谷店(埼玉)：開催中〜2025年11月9日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店(神奈川)：開催中〜2025年11月9日(日)
・TSUTAYA 400号西那須野店(栃木)：開催中〜2025年11月9日(日)
・TSUTAYA 利府店(宮城)：開催中〜2025年11月9日(日)
・TSUTAYA 鹿嶋南店(茨城)：開催中〜2025年11月9日(日)
京王アートマン
・聖蹟桜ヶ丘店(東京)：開催中〜2025年11月9日(日)
コーチャンフォー
・ミュンヘン大橋店(北海道)：開催中〜2025年11月9日(日)
・美しが丘店(北海道)：2025年11月7日(金)〜11月30日(日)
また、キデイランド大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、名古屋パルコ店、新宿店、広島パルコ店でも亜土ちゃんグッズが大好評販売中！
九州初の大型ポップアップストアとなる今回の「亜土ちゃんフェア」。新商品の登場、限定ノベルティの配布、そしてフォトスポットと、見どころ満載の内容になっている。レトロかわいい世界観は、疲れた心を癒やし、日常にちょっとした彩りを与えてくれるはず。懐かしさと新しさが同居する亜土ちゃんワールドで、秋のひとときを楽しんでみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
