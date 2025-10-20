ずっとリピートしている理由は？「ファンデに頼らない肌になる」実力派コスメ





悩んでいた肌にも、これまで使っていたものから、乗りかえたことで解決し、「いい結果」をもたらしてくれたコスメまで。美肌の持ち主たちが、確かな手ごたえを感じたものだけをラインアップ。







ファンデーションいらずの肌へ「毛穴レス」美容液

朝晩のケアに取り入れることで、つるんとした肌に。まずはメイクの土台となる「素肌のキメ」を整えることから始めて。「毛穴を目立たせないことが、ファンデなしでも肌をキレイに見せる近道。そのために使用しているビタミンC入りの美容液。高成分かつやさしいつけ心地で溺愛。朝晩たっぷり使用」（藤井明子さん・FATUITEディレクター）







「診断で驚きの水分量」を記録した保湿化粧水

肌の印象を大きく左右する、乾燥とそれに伴うくすみ。「ローションなのにこってりとしたテクスチャーが魅力的。使い始めて２週間ごろに受けた肌診断で、今まで見たことのない高い水分量の数値が。肌にやさしい穏やかな処方もうれしい」（塚田綾子さん・スタイリスト）







「何度リピートしたかわからないほど溺愛中」と語るのが、do organic クリームマスク。「朝起きたときの元気な肌に感動しています。お気に入りは夜のスキンケアの最後にたっぷり塗り、起床後にホットタオルでふきとる使い方。ほうれい線やシワが確実に薄く。肌にやさしいぶん、効果もゆるやかだろうと思っていたオーガニックコスメの底力を見せつけられました」（宗万夏子さん・美容師）







美容通たちに聞いた「確かな手ごたえがある」名品

≫【全20アイテムの一覧】「私はこれで解決しました」 やめられない理由があるコスメの名品