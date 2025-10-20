ココスで「おいもフェア」開催ねっとり濃厚な紅はるかの焼きいもを使ったデザートが登場するよ。

ファミリーレストランのココスでは、2025年10月21日から11月下旬まで「おいもフェア」を開催します（一部店舗を除く）。

存分に"おいも"が楽しめるラインアップ

濃厚な甘みが特長の茨城県産「紅はるか」の焼きいもを使用し、おいもを存分に堪能できるデザート4品が登場します。

紅はるかの焼きいもは店内でブリュレにすることで、ねっとりとした口当たりとブリュレのパリパリとした食感のコントラストが楽しめるように仕上がっています。

おいもの濃厚な甘さを味わえる"おいもペースト"をたっぷりとしぼった、「おいもンブラン」のクレープやミニパフェはココス初。おいもペーストのねっとりとした食感と、おいもチップスのパリパリの食感が楽しい、満足感のあるデザートです。

また、ドリンクバーでは、りんごとジンジャーがさわやかに香る、すっきりとした味わいの紅茶「アップルジンジャーティー」が季節限定で登場します。

・おいもパフェ

濃厚な甘みの茨城県産「紅はるか」の焼きいもをブリュレし、塩キャラメル＆ナッツアイス、おいもチップスと一緒にトッピングしたビッグサイズのパフェです。

中層には、バニアラアイスやクラッシュパイ、カスタード、甘酸っぱいりんごのコンポート、やさしい甘さの石垣島産紅芋を使ったプリンを合わせ、りんごとおいものタルトのような味わい。フェアトレード紅茶を使用した、つるんとした食感のアップルティーゼリーで後味すっきりとまとめています。

価格は1199円。

・焼きいもブリュレ

「紅はるか」の焼きいものねっとり濃厚な甘さを堪能できるプレート。温かい焼きいもと、冷たい塩キャラメル＆ナッツアイス、バニラアイスがマッチしていて、ブリュレした焼きいもの表面とおいもチップスのパリパリ食感が楽しい一品となっています。

価格は539円。

・おいもンブランのクレープ

もちもち食感のクレープに、ねっとりとしたおいものペーストをたっぷりとしぼり、その中にはやさしい甘さのホイップとバニラアイスが隠れています。カリカリとしたキャンディングアーモンドと、パリパリのおいもチップスの食感の変化も楽しめます。

価格は649円。

・おいもンブランのミニパフェ

おいものモンブランをトッピングした、ミニサイズながら満足感のあるパフェです。ホイップやバニラアイス、焼きいもと好相性のおいものペーストに、クラッシュパイのサクサク食感がアクセントとなっています。アップルティーゼリーですっきりとした後味に仕上がっています。

価格は594円。

・アップルジンジャーティー

蜜りんごのような甘さとジンジャーの香りによるすっきりとした味わい。ネパール産のフェアトレード茶葉を使用しています。プレミアム ドリンクバー（単品価格462円、セット価格290円）で提供される期間限定の味わいです。

「おいもフェア」は空港店舗では未実施。テイクアウトはできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部