atmos pink×HONDAの新コラボ！ストリートとバイカーのエッセンス♡

atmos pinkとHONDAのコラボレーションが再び登場！2025年秋冬シーズンの新作アイテムは、ライダーのスピリットをファッションに落とし込んだストリートスタイル満載のコレクション。モーターサイクルのエッセンスを取り入れ、バイカーのかっこよさをストリートウェアに昇華したアイテムがラインナップ。予約販売は10月20日（月）からスタート、発売は10月25日（土）です。コレクションを楽しんで♡

注目のコラボアイテム！atmos pink×HONDA



atmos pink X HONDA Bomber Jacket​

atmos pink X HONDA Faux Suede Jacket​

「atmos pink」×「HONDA」のコラボレーションから登場するアイテムは、ストリートとバイカーのエッセンスを見事に融合。

ラインナップは、バイカーのアイコニックなアイテムと、トレンドを取り入れたストリートファッションが調和しています。

アイコニックな「ボンバージャケット」は22,000円（税込）、レザー仕立ての「フリースジャケット」は24,200円（税込）。どれもジェンダーレスで楽しめるデザインです。

スタイルにぴったりのアイテムたち



オフショルダー ロゴTシャツ

atmos pink X HONDA Faux Leather Pants​

atmos pink X HONDA Spray Sweat Hoodie​

atmos pink X HONDA Spray Sweat Pants​

コラボアイテムの中で特に注目したいのは、「オフショルダー ロゴTシャツ」（8,250円税込）や「フェイクレザー パンツ」（22,000円税込）。

どちらもストリート感を引き立てるデザインで、無骨さと女性らしさをうまく表現しています。

さらに、「スプレースウェットフーディー」や「スプレースウェットパンツ」も登場し、気軽に着こなせるデイリーアイテムとして重宝します。

予約販売開始！10月20日（月）から



atmos pink×HONDAのコレクションは、2025年10月20日（月）12:00から予約販売がスタートします。

コレクションアイテムには、ジャケットやTシャツ、スウェットパンツなど、どれも一度は手に入れたくなる魅力的なアイテムが勢揃い。

限定アイテムもあるので、ぜひ早めにチェックして、発売日10月25日（土）には手に入れてください♪

新たなストリートスタイルを手に入れよう



atmos pink×HONDAの新コレクションは、バイカーインスパイアのアイテムをストリートスタイルに落とし込んだ魅力的なラインナップです。

モーターサイクルの力強さをファッションに取り入れたアイテムで、これからの秋冬シーズンをアップデートしてみてはいかがでしょうか。

予約販売は10月20日（月）からスタート、発売日は10月25日（土）！