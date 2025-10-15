¥¹¥ë¥¬¶ä¹ÔANA»ÙÅ¹¡¢¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ÇºÇÂç33,000¥Þ¥¤¥ë¡¡12·î31Æü¤Þ¤Ç
¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¤Ï¡¢ANA»ÙÅ¹¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò9·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã£À®¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç33,000¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯ºÇÂç30,000¥Þ¥¤¥ë¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤ÇºÇÂç2,500¥Þ¥¤¥ë¡¢15¡Á30ºÐ¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ç500¥Þ¥¤¥ë¡£ÉáÄÌÍÂ¶âÊ¬¤Ï»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆËè·îÉÕÍ¿¤·¡¢Ç¯´Ö¹ç·×¤Ï50Ëü±ß°Ê¾å¡Á100Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç996¥Þ¥¤¥ë¡¢1,000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç30,000¥Þ¥¤¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö Financial Pass Visa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤«¤é¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤â´Þ¤à¡£ÉáÄÌÍÂ¶âÊ¬¤Ï¸ýºÂ³«Àß¤ÎÍâ·î¤«¤é12¤«·î´Ö¡¢·îËö»Ä¹â¤ò´ð¤ËÍâ·î¤ËÀÑ»»¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ¤ß¡¢2026Ç¯1·îÃæ¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¬´°Î»¤·¤¿¿Í¡£¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Î°ú¤Íî¤È¤·¼ÂÀÓ¤Ï2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç½¸·×¤·¡¢ÉÕÍ¿»þ´ü¤ÏÉáÄÌÍÂ¶âÊ¬¤¬Ëè·îÍâ·î¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØÊ¬¤¬2026Ç¯3·î¡¢Ç¯ÎðÆÃÅµ¤¬2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£