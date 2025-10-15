¡Ú¥´¥¸¥é¡Û¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤òÆè¤¹¡ª Ç÷ÎÏ°õÌÌ¡¦½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥×
ÅìµþÀ½ÈÇ¤Î¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖRubber Stamp Collection¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢²ø½Ã²¦¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢»æ¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£¡×
¡ùÇ÷ÎÏ¤Î°õÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥´¥¸¥é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
ÅìµþÀ½ÈÇ¤Î¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖRubber Stamp Collection¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ë¾þËÌºØ¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤äÌ¾²è¤Ê¤É¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè3ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê ¡É¥Ç¥£¥Æ¥¤¡¼¥ë¡É ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¤è¤êÀþ²è¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥´¥à°õ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
1954Ç¯¤Î½éÂå¤«¤é2023Ç¯¤Î¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¥´¥¸¥é¤ÎÂ¤·Á¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥´¥à°õ¤Î°õÌÌ¤ÇåÌÌ©¤ËÉ½¸½¡£¶È³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö¿¿¶õ¥×¥ì¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç®¤È°µÎÏ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥´¥¸¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬0.1mmÃ±°Ì¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö²¡¤»¤ë¡¢¾þ¤ì¤ë¡¢½¸¤á¤ë¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖRubber Stamp Collection GODZILLA¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÖÊ¿À®¡¦VS¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡¿¥´¥¸¥é-1.0¡×¤Î4¥·¥ê¡¼¥º¡£³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë5¡Á6¸Ä¤º¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥à°õ¤Î°õÌÌ¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤ÎºîÉÊ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏA5¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½ñÃª¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
ÅìµþÀ½ÈÇ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦°ìÉôÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡ª
¡Ö²¡¤¹½Ö´Ö¤Ë ¡É¥´¥¸¥é¤ÎÇ÷ÎÏ¡É ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
TM ¡õ¡ÊC¡ËTOHO CO.,LTD.
¡ùÇ÷ÎÏ¤Î°õÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥´¥¸¥é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
ÅìµþÀ½ÈÇ¤Î¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖRubber Stamp Collection¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ë¾þËÌºØ¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤äÌ¾²è¤Ê¤É¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè3ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
1954Ç¯¤Î½éÂå¤«¤é2023Ç¯¤Î¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¥´¥¸¥é¤ÎÂ¤·Á¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥´¥à°õ¤Î°õÌÌ¤ÇåÌÌ©¤ËÉ½¸½¡£¶È³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö¿¿¶õ¥×¥ì¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç®¤È°µÎÏ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥´¥¸¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬0.1mmÃ±°Ì¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö²¡¤»¤ë¡¢¾þ¤ì¤ë¡¢½¸¤á¤ë¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖRubber Stamp Collection GODZILLA¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÖÊ¿À®¡¦VS¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡¿¥´¥¸¥é-1.0¡×¤Î4¥·¥ê¡¼¥º¡£³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë5¡Á6¸Ä¤º¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥à°õ¤Î°õÌÌ¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤ÎºîÉÊ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏA5¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½ñÃª¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
ÅìµþÀ½ÈÇ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦°ìÉôÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡ª
¡Ö²¡¤¹½Ö´Ö¤Ë ¡É¥´¥¸¥é¤ÎÇ÷ÎÏ¡É ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
TM ¡õ¡ÊC¡ËTOHO CO.,LTD.