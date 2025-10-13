カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「1ヶ月で整形級に顔が変わる」と新メソッドを紹介
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「コレ知ってる？肩すっきり！顔の浮腫みもとれる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が日常生活で手軽にできる肩こり・顔のむくみ解消法について語った。 片岡氏は「実はこれやるだけで肩がすっきりするだけでなく、顔のむくみも取れるので、どこでもできるから一緒にやっていきましょう」と視聴者を誘いながら、肩こりや顔のたるみの原因は僧帽筋の運動不足だと指摘。「ここの血流が悪くなってしまうことによって、筋肉の中に老廃物がたまり肩こりとして現れるだけではなく、顔の血流も悪くなり、たるみにつながってしまうんですね」と解説した。
具体的な解消法としては、「まずは腰に手を当ててもらい、肩をくるんと回します。くるんと回した状態で肘と肘をくっつけるようにして、息を吸ってあげます。思いっきり吸って肋骨を開き、ふーっと吐いてあげる」と、シンプルでどこでもできるストレッチ法を実演。「たったこれだけなんですけど、1日5回繰り返すだけで肩こりだけでなく、顔のたるみも変わっていくので、1ヶ月後には整形球に顔が変わってくるので、ぜひ一緒にやってみましょう」と語った。
最後には「一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と呼びかけ、動画を締めくくった。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。