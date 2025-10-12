E257·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë

¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÃµÞ¡ÖMt.Fuji¸æÅÂ¾ì¡×¤ò2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤È26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÅìµþ±Ø¤È¸æÅÂ¾ì±Ø¤ò·ë¤ÖJRÆÃµÞ¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹

¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤ä¸æÅÂ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤Ç³ÆÆü1±ýÉü¤¬ÀßÄê¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¡Ê¹Ô¤­¡Ë¤¬1»þ´Ö46Ê¬¡¢¸æÅÂ¾ìÈ¯¡Êµ¢¤ê¡Ë¤¬2»þ´Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡£ÉÊÀî±Ø¤È²£ÉÍ±Ø¤Ë¤âÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ï¡¢E257·ÏÅÅ¼Ö5Î¾ÊÔÀ®¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¸æÅÂ¾ìÀþ90¼þÇ¯¤Îµ­Ç°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÀî¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤ÇE257·Ï¤ÎÃÄÂÎÀìÍÑÎ×»þÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤È¸æÅÂ¾ì¤ÎÎ¾¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¾®ÅÄµÞ¤Î¿·½É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÆÃµÞ¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï1Æü3±ýÉü¤Ç¡¢¿·½É¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö40Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¹¡£