“魅せる＋あたたかさ”が叶う Mizuno×Ameri の新インナー7型

寒さが増す季節、インナーに妥協したくないあなたへ。レディースブランド「Ameri（アメリ）」とスポーツメーカー「Mizuno（ミズノ）」が初のコラボレーションを実現。10月10日（金）より、高機能保温素材「ブレスサーモ」を 使用した“魅せるインナー”7型が登場します。保温性だけでなくデザイン性も追求した一着で、冬ファッションをもっと快適で洒落たものにしませんか？

Mizuno技術 × Ameriデザインで生まれた新発想

今回のコラボは、Mizunoの独自素材「ブレスサーモ」にフォーカス。体から発生する水分を吸収・発熱し、ムレにくく快適な衣服内環境をキープします。

Ameriらしい女性らしいシルエットと組み合わせることで、保温×美しさを両立するインナーが完成。温かく、美しく、そしてスマートに着こなせる、まさに冬のマストハブアイテムです。

シーンに応じた7タイプが揃う実力派ラインナップ

ラインナップは全部で7型、以下の通り展開されます（価格はすべて税抜）。

V NECK LONG SLEEVE TOPS

価格：6,000円（税抜）

V NECK SLEEVELESS TOPS

価格：5,000円（税抜）

SHEER DOCKING LONG SLEEVE TOPS

価格：7,500円（税抜）

SHEER DOCKING CAMISOLE TOPS

価格：6,500円（税抜）

CROPPED CAMISOLE TOPS

価格：5,000円（税抜）

HIGH WAIST HALF LEGGINGS

価格：4,500円（税抜）

SHEER DOCKING FULL L LEGGINGS

価格：7,000円（税抜）

例えば「SHEER DOCKING LONG SLEEVE TOPS」は、背中見せデザインでドレスやバックオープンに対応、一方「HIGH WAIST HALF LEGGINGS」は腹部まで覆うウエスト構造で冷えを防ぐ設計。

あなたのライフスタイルにぴったりな一着がきっと見つかります。

試すなら今！購入前に知っておきたいこと

このコラボアイテムは、10月10日（金）より Ameri Vintageの公式オンラインおよび直営店、ミズノ公式オンライン、一部ミズノ直営店で発売開始。

展開カラーやサイズは各アイテムにより異なるため、購入前に対応表をチェックするのが安心。

機能とデザインを兼ね備えたインナーはプレミア感も高く、早期完売が予想されるため早めの購入をおすすめします♪

今だからこそ新しいインナーに出会おう♡

MizunoとAmeriが紡ぎ出す “温かさ × 美しさ” のコラボインナーは、寒い季節でも心地よく、かつおしゃれに装える強い味方。

7型の多彩なラインナップと洗練されたデザイン性で、毎日のファッションにも溶け込む存在になるはずです。

10月10日（金）の発売以降、オンラインストアや直営店でぜひチェックを。あなたの冬コーデを格上げする1着を、最初に手に取るのはあなたです♡