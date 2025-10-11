【フェンディ】新作バックパックが登場♡上質レザーと洗練デザインで日常を格上げ

フェンディ（FENDI）から、2025-26年秋冬ウィメンズコレクションの新作バックパックが登場。しなやかなカーフレザーを使用した軽やかな質感に、ブランドの象徴「FF」ロゴをあしらったデザインが目を惹きます。\356,400（税込）～\513,700（税込）のラインナップで、クラシックなブラックやハニーブラウン、FFロゴジャカード、ふんわりとしたシアリング素材まで幅広く展開。

上質レザーと「FF」ロゴが放つ存在感

新作バックパックは、フェンディならではのクラフツマンシップが光るデザイン。柔らかく構築的なフォルムに、しなやかなカーフレザーを採用。

フロントにはブランドの象徴「FF」ロゴのクラスプが輝き、シンプルながらも印象的な佇まいを演出します。

さらに、フラップを開けてサイドのドローストリングを調整すれば、シルエットを自分好みに変化させることも可能。ゴールドメタルのアクセントが、ラグジュアリーな気品を添えます。

【RAVIJOUR】秋コレクションで叶える、大人のエレガンス♡

使うほどに愛着が深まるデザインと機能性

バックパック

バックパック

バックパック

バックパック

フェンディの新作バックパックは、軽量で持ち運びやすく、デイリーユースにも最適。背面には調整可能なストラップを備え、トップには便利なハンドルもプラス。

内側のライニングには「FF」ロゴジャカードを使用し、見えない部分まで抜かりないこだわりが感じられます。

\423,500（税込）のカーフレザーモデルや、\356,400（税込）のロゴジャカード、そして\513,700（税込）のシアリングタイプなど、素材ごとに異なる表情を楽しめるのも魅力です。

フェンディの美学を日常に纏う

2025年秋冬、フェンディが提案する新作バックパックは、日常を上品に彩るタイムレスな名品。上質な素材と機能的なデザインが調和し、どんなスタイルにも洗練された印象をプラスします。

フェンディ直営店および公式オンラインストア（fendi.com）にて、10月上旬より発売予定。シーンを問わず活躍する“新しい相棒”として、自分らしいスタイルを叶えてみてはいかがでしょうか。