幾田りら、新曲「Actor」配信リリース！今夜放送のTVアニメ『SPY×FAMILY』でED主題歌として初OA

幾田りらが、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディングに起用される新曲「Actor」を10月11日に配信リリース。10月11日23時から放送される同アニメの第2話にて初オンエアされる。

■CD購入者特典のデザインも公開

アニメに想いを馳せて幾田が書き下ろした「Actor」は、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドが印象的な楽曲。

また、10月29日に発売されるCDシングル「Actor」の購入者特典のデザインも公開された。アニメ描き下ろしのイラストやオリジナルロゴを使用した、アニメファンも見逃せないデザインとなっている。

なお、CDは完全生産限定盤の1形態のみでリリース。『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒のなかに入っているバインダーにはアニメ描き下ろしのイラストがあしらわれている。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Actor」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Actor」

■関連リンク

TVアニメ『SPY×FAMILY』作品サイト

https://spy-family.net/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】CDの購入者特典デザイン