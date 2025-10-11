幾田りら、新曲「Actor」配信リリース！今夜放送のTVアニメ『SPY×FAMILY』でED主題歌として初OA
幾田りらが、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディングに起用される新曲「Actor」を10月11日に配信リリース。10月11日23時から放送される同アニメの第2話にて初オンエアされる。
■CD購入者特典のデザインも公開
アニメに想いを馳せて幾田が書き下ろした「Actor」は、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドが印象的な楽曲。
また、10月29日に発売されるCDシングル「Actor」の購入者特典のデザインも公開された。アニメ描き下ろしのイラストやオリジナルロゴを使用した、アニメファンも見逃せないデザインとなっている。
なお、CDは完全生産限定盤の1形態のみでリリース。『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒のなかに入っているバインダーにはアニメ描き下ろしのイラストがあしらわれている。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Actor」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Actor」
