結婚3年子どもナシ「手をつながなくなった」夫に33歳の妻が一番聞きたいこと

33歳、子なし、エリの場合

7月、8月、そして先月9月12日と、3カ月に渡って出版された『33歳という日々』（鈴木みろ著/KADOKAWA）シリーズが、SNSなどで大きな話題を生んでいる。

3冊は33歳の3人の女性――一生仲良し夫婦でいられると思った夫との、すれ違いに苦しむ子なし夫婦エリ、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならない独身彼なしネイルサロン店長のこのみ、想定外の妊娠と離婚で、子育てと仕事とでいっぱいいっぱいのシングルマザーゆみ、高校で出会い親友として生きてきた三者三様の葛藤や、3人の中に生まれるすれ違いやもどかしい気持ちを、それぞれの視点から綴った作品で、YouTubeのエリの動画は130万回以上再生された。

3冊のうち、最初に刊行されたのは、『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』。

刊行後、「自分の気持ちを代弁してくれる。うまく言葉にできない私の言葉を具現化してくれた」「一番理解してほしい旦那にさえ、自分の気持ちをうまく伝えられず、分かってもらえない悲しみから涙をすることもよくあったが、私だけじゃないんだと思わせてくれた」「前向きな気持ちになり、涙して心が浄化されました」「夫と何度も衝突した当時の自分を振り返っているかのようでした」など、多数の共感や感謝の声がSNSに上がっていたが、今月発売の雑誌Myojo(2025年11月号）で、現在公開中の映画『秒速5センチメートル』で主演を務めるSixTONESの松村北斗さんが、最近「グッときたセリフ」として本書のタイトルを挙げて、エリの言葉を紹介したこともあって、「どんな風にこの本と出会ったのか」などと、盛り上がりはさらに過熱している。

結婚3年で夫は変わった

主人公のエリは、結婚して3年。子どもはいない。入社5年目の職場は、自分にしかできない仕事、自分らしい仕事とは真反対。

かつては、早く帰宅すれば夕飯を作り、率先して洗い物をしてくれた夫は、結婚から3年で、すっかり変わってしまった。

結婚前に13年間付き合い、当たり前のように隣で並んで歳をとっていけると思ったはずが、「一緒に暮らせば暮らすほど、わからないことが増えていく」とエリはつぶやく。

そんなエリのそばを、子連れの若い夫婦が通り過ぎる。

無意識なのか、親子3人を黙って見つめ続けるエリは何を思うのか。

エリの沈む気持ちが痛いほど伝わってくる漫画で、3年経った夫婦の関係をご覧いただきたい。

手を繋がなくなったことを、エリは「夫婦なんてそんなもんだって言われたら、それまでだけど、あなたとならそう思わずに生きていけると思ってた」とつぶやいている。

手を繋ぐ、なんて、新婚でもない夫婦が気にするほうがおかしいのだろうか。

今から40年ほど前、花王の食器用洗剤を使うカップルは手を繋ぎたくなるというCMがあった。若いカップルが軽やかに音楽にのって歩く後ろを、手を繋いだ老夫婦がにこにこしながら見守る姿は大いに話題を呼び、たくさんの若い女性が「歳をとったらあんな夫婦になりたい」と語った。

髪が白くなっても手を繋ぐカップルは、結婚から3年経っても、5年経っても、10年経っても、ずっと繋ぎ続けたからこその結果であり、本来なら子どもの有無は関係ないはずである。

それでもエリの目は、そこに理由を探しているように見える。

第2話「『結婚したら子どもができると思ってた』結婚3年目33歳妻、夫が友人と旅行に行ったことで深く傷ついた理由」では、子どもを望んでも持てない夫婦の、日々の苦しさをお伝えする。

