¡Ú¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¡ßJIN¡Û¸ÂÄêPOPUP¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì¡ª¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ø¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¡×¤È¡ÖBTS¡×¤ÎJIN¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½♡2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤ª¤è¤ÓSHINSAIBASHI¤Ë¤ÆPOPUP SHOP¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄêÅ¸¼¨¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ¥¹¥¿ー¥È¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¡ßJIN¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¡ªPOPUP SHOP³«ºÅ
¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë Re:(¥¢ー¥ë¥¤ー)¥·¥êー¥º¡×¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿JIN¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP SHOP¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡Û¤Ï2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)～10·î21Æü(²Ð)¡¢¡ÚHMV¡õBOOKS SHINSAIBASHI¡Û¤Ï10·î14Æü(²Ð)～10·î28Æü(²Ð)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¤É¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤Ç¤âJIN¤µ¤ó¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HMV&BOOKS SHIBUYA¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥áー¥¸
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥áー¥¸
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë ¥¢ー¥ë¥¤ー¥·¥êー¥º¡×³Æ¼ï¤ä¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È #¥Ç¥£ー¥×¥â¥¤¥¹¥È¥Ø¥¢¥¯¥êー¥à¡×¤Ê¤É¡£¢¨1DAY¥È¥é¥¤¥¢¥ë³Æ¼ï¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@lucidol_japan¡Ë¤Þ¤¿¤ÏHMV¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥ë¥¤ー ¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯ 1DAY¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡ß¥µ¥ó¥¹¥¿ー♡Ìë¤Î¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºGET
JIN¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
POPUP SHOP¤Î³«ºÅ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë JIN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥ì¥·ー¥È±þÊç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)～11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
POPUP SHOP²ñ¾ì¤Ç¤â¹ØÆþ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢JIN¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö
¸ÂÄêÅ¸¼¨¤ÈÆÃÅµ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢JIN¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò♡
º£²ó¤ÎPOPUP SHOP¤Ï¡¢JIN¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¡£¸ÂÄêÅ¸¼¨¤ä¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Â·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÈþ¤·¤µ¤òËá¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç♡¤¼¤Ò¤³¤Î½©¡¢½ÂÃ«¤Þ¤¿¤Ï¿´ºØ¶¶¤Î²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£