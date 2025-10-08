シンプル操作＆高性能！大人女子にぴったり【グルマンディーズ】スヌーピーデザインのかわいくて音質も◎のワイヤレスイヤホンがAmazonで絶賛販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
シンプル操作＆高性能！かわいいのに大人っぽい【グルマンディーズ】かわいくて音質も◎スヌーピーデザインのワイヤレスイヤホンがAmazonで絶賛販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホン。Bluetoothの無線技術を用いて8メートル以内であれば音楽再生・ハンズフリー通話が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
タッチスイッチで再生、停止、スキップ、音量調整、着信、切断、全て耳元で操作が可能。
2秒間長押しでSiriに接続、音声コントロールが可能。(Androidは設定にてGoogleアシスタントが使用可能)
→【アイテム詳細を見る】
時間の充電で、連続通話最大2.5時間/連続再生最大3時間/連続待ち受け最大50時間使用できる。
シンプル操作＆高性能！かわいいのに大人っぽい【グルマンディーズ】かわいくて音質も◎スヌーピーデザインのワイヤレスイヤホンがAmazonで絶賛販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホン。Bluetoothの無線技術を用いて8メートル以内であれば音楽再生・ハンズフリー通話が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
タッチスイッチで再生、停止、スキップ、音量調整、着信、切断、全て耳元で操作が可能。
2秒間長押しでSiriに接続、音声コントロールが可能。(Androidは設定にてGoogleアシスタントが使用可能)
→【アイテム詳細を見る】
時間の充電で、連続通話最大2.5時間/連続再生最大3時間/連続待ち受け最大50時間使用できる。