童顔グラマラスの美女ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンの密着ウェア姿がファンを魅了している。

アン・ソヒョンはその圧巻スタイルと幼げのある顔から、「ベーグル女子（ベビーフェイスなのにグラマラスボディ）」を代表する韓国女子ゴルファーとして人気を集めている。

そんなアン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「都心の中に特別なラウンド」とキャプションに綴り、数枚の動画を投稿した。公開された動画には、アン・ソヒョンが中国・天津のインドアゴルフ場「CITY GOLF」で行われた大会に参加した際の様子が映っていた。

グリーンのトップスに同色のミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデで、施設の全景をバックにピースサインをするアン・ソヒョン。タイト目なトップスからはボリューム感のあるスタイルがあらわになり、ゴルファー離れの美貌で多くのファンを釘付けにしていた。

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに小学5年生からゴルフを始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。