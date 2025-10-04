お酒好きにおすすめ♡ホテル阪神大阪｢ナイトアフタヌーンティー～10種の酒に酔いしれる夜～｣

ホテル阪神大阪の7階にあるバー｢カバレロ｣では、2025年9月1日(月)～11月29日(土)まで｢ナイトアフタヌーンティー ～10種の酒に酔いしれる夜～｣が開催しています。スイーツやセイボリーにサントリーが販売するお酒を忍ばせたアフタヌーンティーは、お酒好きの方に特におすすめです。ホテル阪神大阪の｢カバレロ｣に招待されましたので紹介します。

お酒を忍ばせたアフタヌーンティー

今回の｢ナイトアフタヌーンティー ～10種の酒に酔いしれる夜～｣は、響･山崎･白州･ラフロイグ･マッカランなどのサントリーが販売する10種のお酒がスイーツやセイボリーに使われています。まずは、スイーツ6品を紹介します。

山崎を混ぜ込んだマロンクリームで仕上げた｢モンブラン｣。モンブランの中は、チョコでコーディングしたメレンゲ生地でサクッとした食感です。

ザ･マッカラン12年をチョコスポンジとガナッシュに使用した｢チョコケーキ｣。ザ･マッカランづくしで、香りがとてもいい!

ザ･マッカラン12年で漬け込んだレーズンをマッカラン入りのバタークリームでサンドした｢レーズンサンド｣。

碧Aoに漬け込んだオレンジを碧Ao入りチョコでコーディングした｢チョコのオランジェット｣。オレンジの香りと碧Aoが相性抜群です。

山崎梅酒を染み込ませた｢ケーキ｣。山崎梅酒で漬け込んだシロップ漬け青梅と一緒に食べるとさらにおいしい!

コーヒーゼリーとカルーア入りのカフェオレゼリー、ホイップクリームの層も美しいスイーツ。スポイトにはカルーアが入っているので、お好みでかけてみるのもおすすめ。

お口直しに｢フルーツアラカルト｣もあります。

お酒を使用したセイボリー

セイボリー5品にもお酒が使われています。

響とトリュフを入れた｢スクランブルエッグ｣は、トリュフのいい香りがします。

白州を染み込ませたブリオッシュ生地に、フォアグラと栗のペーストを重ねて大人な味わいに。

ボウモア12年を染み込ませたパンケーキに、じゃがいものムースとキャビアを飾って豪華です。

根セロリのムースとビスクスープを層にし、仕上げにラフロイグ10年で香り付け。

ROKU を染み込ませたベーグルにスモークサーモンをサンドした｢ベーグルサンド｣。

ドリンクは、約30種類の中からお好きな1杯がついています。オプションでアルコール飲み放題(90分制･1名様1,800円)をつけることもできます。

いかがでしたか。

バー｢カバレロ｣はホテルの7階にあり、男性も入りやすい雰囲気でおすすめです。仕事帰りの一杯にナイトアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかがでしょうか。

｢ナイトアフタヌーンティー ～10種の酒に酔いしれる夜～｣

期間:2025年9月1日(月)～11月29日(土)）※定休日:日曜日･祝日

時間:17:00～23:00(L.O.22:30)※ご利用の2日前12:00までに要予約

料金:1名様 6,500円(税込) ※オプションでアルコール飲み放題(90分制･1名様1,800円)

取材協力/ホテル阪神大阪