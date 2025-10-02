【ワシントン＝淵上隆悠】米連邦政府の予算切れに伴い、１日から政府機関が一部閉鎖されることを巡り、共和党と民主党が責任を押しつけ合っている。

第２次トランプ政権発足後の与野党対立としては最も激しい局面を迎えており、約１年後に迫る中間選挙も見据えて双方ともに妥協は難しく、着地点は見えない状況だ。

９月３０日、ホワイトハウスのホームページに特設ページが出現し、カウントダウンが始まった。１０月１日午前０時ちょうどに「ゼロ」になると、「民主党による政府閉鎖が迫っている」との説明書きは、「民主党が政府を閉鎖した」へと変わった。その後は、政府閉鎖の経過時間が表示されるようになった。

共和党は、約７年ぶりとなる政府閉鎖を招いたのは民主党だとの印象を広げようと躍起だ。トランプ大統領は１日、「政府閉鎖を望んでいるのは民主党だ。この国に不法移民の医療費を全員分負担する余裕などない」と記者団に主張した。

民主党は、当面の政府資金を確保する共和党主導の暫定予算（つなぎ予算）案に賛成する条件として、年末に期限を迎える医療保険補助の延長などを盛り込むよう求めてきた。トランプ氏の訴えは、これをねじ曲げた一方的な発言だ。

トランプ氏は、自身のＳＮＳに、生成ＡＩ（人工知能）によって民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務の発言内容を改ざんした動画も投稿した。ヒスパニックらが民主党に投票しなくなったとシューマー氏が嘆き、「不法移民全員に無料の医療を提供すれば、味方につけられるかもしれない」と語る内容だ。

なりふり構わぬ攻撃の裏には、批判の矛先が共和党に向くのを防ぐ狙いがある。

共和党は大統領と上下両院の多数派を占めており、民主党と十分に調整を行えば政府閉鎖を回避できる立場にある。米公共ラジオＮＰＲなどが９月３０日に発表した世論調査結果によると、政府閉鎖が起きた場合に「共和党を非難すべきだ」と答えた人は３８％で、「民主党」の２７％や「両党」の３１％を上回っていた。

一方の民主党は、徹底抗戦の構えを見せている。つなぎ予算を巡っては３月にも与野党攻防があったが、シューマー氏は政府閉鎖を避けるために土壇場で妥協し、党内急進左派議員らの不興を買った経緯もある。シューマー氏としては、今回の共和党との駆け引きで実を取り、来年１１月の中間選挙の弾みにしたいところだ。ただし、政府閉鎖が長引けば批判が民主党に向かうリスクもあり、難しいかじ取りを迫られている。