「何で体型戻るん？凄っ」女性YouTuber、“ちっちゃい彼氏”との美脚ショットに「やばい可愛いママすぎる」反響
チャンネル登録者数76万人超えの人気YouTuber・古川優香さんは9月29日、自身のInstagramを更新。「ちっちゃい彼氏」との美脚ショットを披露しました。
【写真】古川優香のかわいい親子ショット
ファンからは、「可愛すぎいい」「こんな可愛すぎるママ見たことない」「体型もう戻ってるように見える」「彼氏とのお散歩おつかれさま」「何で体型戻るん？凄っ」「やばい可愛いママすぎる」「まじお綺麗ですな、、、」「スタイルよすぎ」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】古川優香のかわいい親子ショット
「体型もう戻ってるように見える」古川さんは「ちっちゃい彼氏」とつづり、写真6枚と画像1枚を投稿。息子を乗せたベビーカーとのツーショットなどです。息子の顔は見えませんが、1、2枚目では、古川さんが優しくほほ笑み掛けている様子がうかがえます。グレーのパーカーとショートパンツのセットアップ、ロングブーツを着用し、超ミニ丈のパンツからは美脚がすらりと伸びています。産後とは思えない、スリムな体型です。
出産の報告も7月24日には「ご報告です。先日、第一子を出産しました！」と、生まれたての息子の写真を公開していた古川さん。ファンからは、「おめでとー！！！ぜったい可愛いやろなー」「おめでとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)