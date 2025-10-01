ルイ·ヴィトンの新章♡ユニセックスに輝く最新ジュエリーコレクション

ルイ·ヴィトンを象徴するファインジュエリー「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」に、待望のピンクゴールドを中心とした新作が加わりました。リングやネックレス、ブレスレット、ピアスなど、多彩なアイテムが登場し、ユニセックスで楽しめるのが魅力。繊細なダイヤモンドや幾何学的なデザインが織りなすジュエリーは、重ね着けやセルフスタイリングにもぴったりです♡

ピンクゴールドが彩る新しい表情

©Philippe Lacombe

2025年新作として加わったピンクゴールドは、既存のイエローゴールド・ホワイトゴールドに並ぶ第3のカラー。

幅3.5mmのネックレス（ピンクゴールド）、幅5mmのイエローゴールド、幅7mmのホワイトゴールドがラインナップ。軽やかな着け心地で、デイリーから特別な日まで活躍します。

豊富なアイテム展開で重ね着けも自由

©Philippe Lacombe

©Philippe Lacombe

リングはピンクゴールドの新デザイン2種類を追加し、全7種類の幅広い組み合わせが可能に。

©Philippe Lacombe

ブレスレットはスリムな3.5mmピンクゴールド、ワイドな5mmホワイトゴールドが加わり、計5種類に。

©Philippe Lacombe

©Philippe Lacombe

さらに、ペンダントはダイヤモンドをあしらったピンクゴールド・ホワイトゴールドが登場。ピアスはシックな小ぶりサイズが全3色で展開され、重ね着けで表情の変化を楽しめます♪

自分らしさを輝かせる「ル ダミエ」

「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」は、スクエアとダイヤモンドの洗練された調和が魅力のユニセックスコレクション。

2025年新作では、ピンクゴールドを加えた多彩なラインナップが揃い、あらゆるシーンで自分らしい輝きを放てます。

ネックレスやリング、ブレスレット、ピアスを自由に組み合わせ、あなたのスタイルをさらに格上げしてみてはいかがでしょうか♡