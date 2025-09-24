弾ける、芳醇なベリーの香り！「IQOS」専用たばこスティック「テリア ベルベット パール」が発売
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】好きなタイミングでカプセルをつぶして味の変化を楽しもう！
同社は、2025年10月6日(月)より順次、「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」および「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア ベルベット パール」(20本入りボックス/580円)を発売する。これにより、「テリア」のラインナップは全24銘柄となる。
この新銘柄について、フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシックさんは、「日常にそっと寄り添う上質なひとときを表現し、『テリア ベルベット パール』と名付けました。その味わいは『弾ける、芳醇なベリーの香り』と打ち出している通り、カプセルを搭載した爽快メンソール製品で、カプセルをつぶす前は深みのある爽快メンソールの味わいを、カプセルをつぶしたあとは口の中に爽快メンソールが広がり、芳醇なベリーの香りを楽しめるようになっています」と解説。
「そのときの気分やシーンに合わせて、お好きなタイミングでカプセルをつぶして味の変化をお楽しみいただけます」とアピールする。
また、新製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)では“マリアージュドリンク”として、コクのあるエスプレッソとヨーグルトを使ったブルーベリー風味のドリンク「ベリーブルームヨーグルト」を提供。
※名古屋店ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※ドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
加えて、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、「弾ける、芳醇なベリーの香り」のコンセプトに合わせた、「テリア ベルベット パール」仕様のディスプレイも用意している。
なお、「テリア ベルベット パール」は、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ(ヤマダデンキおよびビックカメラ一部店舗)、IQOSコーナー(ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか)で、2025年10月6日(月)より順次発売。IQOS オンラインストアでは10月8日(水)より、コンビニエンスストアを含む全国たばこ取扱店では10月13日(月)より順次発売を予定している。
※2025年9月時点の情報です。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
