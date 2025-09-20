¡Ö°Â·îµë¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤Î15Ç¯Ì³¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ä Å¾¿¦Àè¥¼¥í¤ÇÀäË¾¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÐÂ³15Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡£ËèÆü»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤Ï½½¿ôËü±ß¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¾å»Ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¤â¤Ò¤É¤¤¡£Ä¹¤¤´Ö¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³ÎÞ¤¬°î¤ì¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢¤Í¤³¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉÁ¤¯¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¡Ê@ao144444¡Ë¤ÎÌ¡²è¡Ø»Ä¶È¤Í¤³¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
2022Ç¯6·î¤«¤éÅê¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤·¤¿¤Í¤³¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ä¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£Ï¢Æü¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Ä¶È¤·¡¢½ªÅÅ¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÍâÆü¤Î»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³ÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Í¤³¤¯¤ó¤Ï¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
°Â·îµë¤Ç»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤ËÈè¤ì¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Í¤³¤¯¤ó¡£¼¡¤ÎÅ¾¿¦Àè¤ò·è¤á¤è¤¦¤ÈÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤¬¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1¼Ò¤«¤é¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤µ¤òÃÎ¤ë¡£
¢£¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë½ñÀÒ²½¡Ä¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¯ºî¼Ô¤ÎËÜ²»
Å¾¿¦³èÆ°¤Î¶ìÏ«¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¶ìÏ«¤ÎÆü¡¹¤¬1ºý¤ÎËÜ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½ñÀÒ²½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¡¢»æ¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤°¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
SNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø»Ä¶È¤Í¤³¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¤¥Á¤«¤éÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¡ÖÅ¾¿¦¸å¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¸åÆüÃÌ¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡Ö¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¡Ø¤½¤Î¸å¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊ¿Æü¤ÏÁáÄ«¤È¿¼Ìë¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ËÉÁ¤¡¢ÅÚÆü¤Ï¼«Âð¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ìÏ«¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
ºî¼Ô¤Î¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤é¡¢¤³¤Î¡Ø»Ä¶È¤Í¤³¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤ª¤¤¤·(@ao144444)
