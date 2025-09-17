2024年の正社員転職率が7.2％と過去最高水準を記録するなど、転職市場の活況が続いている。2025年に入っても、転職求人倍率は約2.4倍と高い売り手市場が継続中だ。特にIT・通信、コンサル、建設・不動産分野での求人増加が顕著で、専門職における需要が拡大している。そうした中、民間企業の社会人経験者枠の拡充により、これまで少なかった公務員の転職がじわじわと増えているという。総務省キャリア官僚から民間に転職し、現在は公務員向けの転職メディアを運営する「元官僚芸人まつもと」氏に聞いた。

【写真を見る】元総務省キャリア官僚という異例の経歴を持つ「元官僚芸人まつもと」氏

公務員の転職が増えている理由

従来、終身雇用の“象徴”でもあった公務員。ひと昔前までは「公務員を辞めるなんてあり得ない」と言われていましたが、今では毎日のように公務員の方の転職相談を受けています。

霞が関の人材流出が政策の停滞を招く恐れも…

相談に訪れるのは、国家公務員から地方公務員まで様々ですが、その数は年々増えている印象です。

以前までは現役公務員をあまり採用の対象者として見てこなかった民間企業が、ここにきてどんどん採用を進めている背景、それは「人手不足」の一言に尽きます。

ここ数年の民間企業における圧倒的な人手不足により、転職市場では「売り手有利」な状況が続いていることから、言葉を選ばず言うなら「公務員でも誰でもいいから来てくれ」と対象者を広げているということです。

ただ、「転職できる／できない」で言えば公務員の市場の評価はまだあまり高くありません。端的に言えば、基本的に誰でも転職はできたとしても、霞が関のキャリア官僚など一部を除けば、給料は今もらっている額よりも減ってしまうケースが多いのです。

特に給料が減りやすいのが、地方公務員が同じ地域の民間企業に転職するケースです。

理由は地方公務員特有の「働き方」にあります。例えば省庁の場合、厚生労働省なら医療福祉関係、文部科学省なら教育関係と、実際の仕事内容は多岐にわたるとはいえ、一応「ジャンル」としての“まとまり”があります。それが地方公務員の場合は、「何でもやる」ことになります。

例えば県庁職員の場合なら、「健康福祉部」とか「教育委員会」とか畑の全く違う部署を3〜5年ぐらいのローテーションで異動することになります。そうした「ジェネラリスト的」な働き方は、転職市場において不利に働く。転職市場においてはやっぱりスペシャリストの方が評価されやすいためです。

公務員流出で行政サービスが回らなくなる地方自治体

では、給料が増えなくても転職を希望する地方公務員が増えているのはなぜでしょうか。1つはコロナ禍で進んだ民間企業の働き方改革があります。リモートワークや時差出勤など柔軟性のある働き方ができることに転職のメリットを感じる公務員が増えたのです。

そして深刻な問題にも繋がりかねない大きな理由が、公務員流出が招く残留組の仕事量の増加です。

公務員は不祥事を起こした際の懲戒免職のほか、勤務実績不良などを理由に退職させる「分限免職」という仕組みがあります。要は、働かない職員は公務の効率性の維持・向上のために退職させることができるという仕組みです。実際にはこの分限免職の判断はめったに下されません。つまり、働かないことを理由に公務員をクビにすることはかなりハードルが高いのです。

それで何が起きるかと言うと、「デキる人はどんどん転職していって、働かないおじさん・おばさんだけ残ってしまう」というあの現象が、民間企業以上に深刻化するのです。

「働かない公務員」は本当にびっくりするぐらい働きませんから、その結果、「働く公務員」の仕事がどんどん増えて職場のブラック化が進むことになります。「こんな仕事やめて転職してやる」という悪循環が起きているのです。

これに加えて、最近増えつつある、「公務員から公務員」への転職が本格化すると、本当に悲惨な状況が生まれることになります。つまり、人気のない自治体から他の多少はマシな自治体へと、公務員の流出が続いた結果、不人気な自治体は全く業務が回らず、事実上、公務が崩壊した状況へと陥っていくことでしょう。そして、こうした現象は特に過疎化の進む地域で顕著です。

つまり、地方公務員の流出が続く地域と、採用活動に問題のない地域とで、ますます地域間格差が広がっていくのです。数の減少は質の低下にも繋がります。少し前に岐阜県の自治体で、20代の女性職員が手続きに必要な書類を1000件以上も放置するという不祥事が発覚しましたが、転職市場で不人気な自治体では、今後こうした事例がどんどん増加していくことが予想されます。

行政サービスの回らなくなった自治体では、地域の魅力が損なわれ、そこに住む人がますます減っていくという負の連鎖が始まる。結果的にそれは、東京一極集中をさらに進めることに繋がります。

転職のしやすい省庁／しにくい省庁

一方、国家公務員の転職事情には地方公務員とは異なる特徴があります。1つは地方公務員と比べれば、職務内容に専門性があるということです。

転職のしやすさは省庁によって異なり、転職しやすい省庁としては経済産業省や総務省、国土交通省、財務省などが該当します。逆に転職しにくいのは外務省、文部科学省、農林水産省などが当てはまります。

分かりやすい例では、国交省の出先機関で道路や河川の改修といった公共事業を地元の建設会社などに発注する仕事をしてきた人は、そうした企業で「窓口役」として重宝されます。役所内部の仕組みや動きが分かる人がいるといないでは、仕事の取りやすさが変わってきますからね。

逆に、外務省勤めでフランス語がペラペラに話せるけれど、民間企業とは一緒に仕事をした経験はないというようなパターンは、民間企業からするとほとんどニーズがありません。

ノンキャリアの国家公務員の転職理由として多いのは、「仕事のつまらなさ」です。キャリア官僚とノンキャリアの国家公務員の役割分担は、一般企業にたとえるなら「営業企画」と「前線の営業部隊」といったところでしょうか。前線部隊を動かすためのルールを考えるのがキャリア官僚で、そのルールに基づいて粛々と動くのがノンキャリアです。激務の度合いはキャリア官僚よりもマシとはいえ、仕事の内容は相対的にどうしてもつまらなくなってしまいます。

給料も民間より安くて、仕事もそんなに面白くないなら、転職してみるか、そう考える人が増えることは不思議なことではありません。

私が35歳で総務省を辞めた理由

対するキャリア官僚の転職も、近ごろはすっかり珍しくなくなりました。

キャリア官僚の転職理由としては、「裁量のなさへの不満」が多いように思います。

入省当時は「国を動かすぞ」と息巻いて入ってきても、「国」は大きいですから、実際はそんなに動かすことはできない。意思決定にはいろんな人たちが関わってきますし、その中で自分に割り当てられる領域というのは限りなく小さい。裁量なんていうものは基本的にありません。出世して偉くなれば、その裁量も大きくなるのですが、そこそこの地位まで出世するのに20年ぐらいかかります。何年か実際に働いてみると、その20年を我慢するのがいかに厳しいか分かってしまうのです。

また、業務スキルが身に付きづらいところも転職理由の1つです。今の若い人達は一生1つの組織に居続けるとは思っていません。したがって、組織に頼らず、自分の身に早く力を付けて、独力で仕事人として生きていけるようになりたいと思っています。東大京大の新卒学生の就職人気ランキングがコンサルで埋め尽くされるのはそういう理由です。その点で、キャリア官僚はコンサルなどと比べると、分かりやすい業務スキルが身に付かないですし、コピー取りみたいな何のスキルにもならない下積み仕事も多いわけです。

ブラックな労働環境も理由の1つです。「国会対応」のイメージが強いかもしれませんが、それ以外でも労働時間は長いし、パワハラとかも平気でありますから、民間企業と比べると後れていると言わざるを得ません。

給与面での不満を理由に転職する人も多いです。私が35歳で総務省を辞めた時の年収は600万円ぐらいでした。今は残業代がちゃんとつくようになったので、おそらくプラス100〜150万円ぐらいはもらっていると思います。しかし、それでも35歳の総合職の待遇としては少し低く感じます。

人事院の勧告により、2025年度の国家公務員の月給は前年比で約1.5万円高くなり、本省で働く40歳室長では年収が初めて1000万円を超えることになりましたが、同じ大学を出た同窓生たちが務める民間企業と比べると、「自分の方がもらっていない」という人はまだまだ多い。

また、公務員特有の制約も転職の動機になっていると思います。副業は禁止されていますし、省庁や部署によっては株の取引もできません。もっと小さい話だと、例えば外にお酒を飲みに行っても、周囲が気になってあまり仕事の話はできません。官僚だと分かると“ご意見”を頂戴したり…気が休まらないのです。

転職後は「これでやっと息ができる」と感じたのを覚えています。

「社会インフラ」としての公務員流出問題

公務員であっても自由に転職する権利がありますし、仕事内容や待遇に不満のある人はどんどん転職していいと思います。ただ、公務員はある種の社会インフラとも言えるため、地方の公務員の都市部への流出や、優秀な国家公務員の転職がどんどん増えると、それは行政サービスの質の低下を招いてしまいます。

モノではなく、ヒト由来の行政サービスの質の低下が、今後ますます進んでいくことが予想されるのです。例えば、役所に行っても職員と全然話が通じないとか、補助金の申請をしたのに手続きミスで受け取れなかったとか、逆に役所のミスで税金を多く取られてしまったとか、そういう現象がどんどん増えていきます。

霞が関の人材流出については、より深刻な影響が予想されます。国の制度や仕組みを今の世の中にあったものにバージョンアップしていくのが官僚の大事な役割なのに、優秀な人材の流出が続くと、そうした国の政策が停滞してしまいます。

今は世の中の流れが速くなっているので、仕組みもそれに合わせて早く変えていかないといけない。それができなくなると日本全体の足を引っ張ることになります。戦後や高度経済成長期には、優秀な霞が関の官僚が日本を引っ張っていったと言われましたが、それがだんだん逆になっているという風に感じます。

公務員を「普通に解雇」できるようにするべきだ

こうした状況を改善するためには、根本的な制度改革の必要性があります。

まず、民間企業と同じぐらいには、働かない公務員や優秀でない公務員を解雇できるようにしないといけません。働かない人たちの仕事が若い優秀な人たちに押し付けられて、それに嫌気が差して辞めてしまう、というケースをなくしていかなくてはなりません。

ただ、実際には一筋縄でいかない問題の方が多いと思います。例えば霞が関の政策決定の停滞は、国会の仕組みと一緒に考えなければなりません。政策の内容は政治家の対応1つですぐに変わってしまいますし、その後ろには業界団体などの縛りも存在します。

夜遅くまで残業し、議員の質疑応答の準備に追われるのも、縛られるものが多すぎて、結局のところ「官僚には何も決められない」ことを象徴する光景だと思います。

「職場改善」と言ってもそう単純な話ではないと、みんな頭で分かっているので「ここにいても何も変わらない」という結論に至り、職場を離れていくのです――。

元官僚芸人まつもと

京都府出身。京都大学経済学部卒業後、京都大学大学院情報学研究科に進み、修士課程を修了した。2005年、総務省に入省後、財務省、岩手県庁に出向するなど計9年間勤務した。BCGや経営共創基盤（IGPI）等でコンサルタントとして勤務し、お笑い芸人に転向。公務員向けの転職メディアを運営。

