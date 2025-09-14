SNSフォロワー450万超！ソ・イングク来日リリースイベント㏌世田谷 感動超詳細レポ
歌手としての活動はもちろん、韓国ドラマ『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』や『空から降る一億の星』、『ショッピング王ルイ』、8月に配信が始まったばかりの『Twelve』など多くの作品に出演するソ・イングク。
そんな彼が、2025年9月1日（月）〜3日（水）の三日間にわたり東京、9月5日（金）・6日（土）の2日間は大阪で、Special Mini Album『IRO』のリリースを記念したイベント「SEO IN GUK Special mini Album『IRO』Showcase」を開催！
■歌声に酔いしれるオープニング 嬉しい発表が
オープニングはソ・イングクの素晴らしい歌からスタート。
服装はさわやかな白いインナーに装飾の付いた襟の光沢のある黒いシャツ。同じ色のパンツのサイドにも装飾があり、シンプルな色合いながら遊び心が光ります。（※写真は別の日のもの）
Special Mini Album『IRO』の一曲目に収録されている『昼寝』を伸びやかに歌い上げるソ・イングク。
歌が終わると日本語で「こんにちは！ソ・イングクです」と挨拶。MCはユニさん。
まずは「残念なことに風邪をひいてしまい思うように声が出ないけれど、声が裏返ったとしてもベストを尽くして歌います」とコンディションを説明。
風邪であることがまったくわからないほどの素敵な歌声だったので会場はちょっとびっくりしていた様子。ファンからは応援するかのように大きな拍手が。
この日はSpecial Mini Album『IRO』リリース日である9月3日。
改めてリリースを拍手でお祝いし、改めて今の気持ちを聞かれると、
「すごくときめいています。日本に来るたびに、こうやってリリースする時はときめきながら来るんですけども、でもその当日を迎えると、やっぱりちょっと緊張もしたりします」と胸の内を話します。
ファンの方々がもうすでイベント前にリリースしたばかりのアルバムを聴いてきていることを知ると「ありがとうございます！」と嬉しそうな様子。
今回のアルバムタイトルは日本語である『IRO』)]。
『IRO』[/LINK_TAB]ということで、司会者から「2つの新しい日本語をマスターすることになる」と言われると、「『IRO』が色々です」と早速「色」と「色々」を使ってみるソ・イングクが超キュート！
そしてSpecial Mini Album『IRO』の新着情報が発表されます。
感謝の気持ちを込めて、初めてとなる12inchアナログレコード盤『IRO』の発売が決定！ この機会にしか手に入らない完全受注生産となるため気になる方はお見逃しなく！
また、2025年11月2日（日）、3日（月・祝）大阪・オリックスシアターで、11月7日（金）東京ガーデンシアターでコンサートツアー「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」 の開催も決定しています。
ソ・イングクは「すべてファンのみなさんのおかげです」と感謝を述べました。
そして「これまでに色々な楽曲を皆さんにお見せしてきましたが、それをオールバンドセッションで披露します。バンドの豊かなサウンドでお届けすることになると思います」とコンサートツアーへの意気込みを話してくれました。
■俳優ではなく歌手ソ・イングクとして イメージは「エギヤ」じゃない？
Special Mini Album『IRO』はタイトルやコンセプト、アルバム全体をプロデュースしたソ・イングク。今日は俳優としてではなく歌手として質問に答えます。
会場のファンに歌手ソ・イングクと聞いて思い浮かぶ関連ワードを尋ねると、「エギヤ！（애기야）」と声が上がります。それを聞いたソ・イングクは笑いながら「エギヤ！ブーーー！」と反論（？）。
思わず会場は大爆笑。そのほか「R＆B」や「セクシー」とのワードが出ると、「エギヤ以外はファンと一致しています」と納得した様子。
司会者から、このアルバムで一番見せたかった色を聞かれたソ・イングク。
常に意識していることとして、その時の自分の思いを届けたいと思いながら制作しているのだそう。アルバムによってジャンルを決めているわけではなく、作る気持ちに沿ってジャンルや曲のテンポを決めているそうで、前回のロックなサウンドが主体のものに比べて今回はポップな要素をたくさん取り入れたのだとか。確かに思わずハミングしたくなるようなポップな楽曲ばかりです！
話題はSpecial Mini Album『IRO』に収録されている曲について。
イベントの冒頭で歌声を披露した『昼寝』について聞かれると、「この曲作る時、昼寝をするときの眠りにつくかつかないか、その境目のほわほわした部分を出したかったんです。レコーディングもあくびのような感じでコーラスを入れたら面白いだろうなと思ったんです」と回答。
MVでも昼寝でみた夢を描いているのだそう。「キスシーンは監督の好みで、僕は眼差しで伝えたらなと思っていたので、キス直前で止めるということで折り合いをつけた」と秘話を披露してくれました。
次に『トナリアワセ』について。
「ブラスサウンドを久しぶりに入れてみたらとても豊かな曲になったのですごく気に入っています」とコメント。
「ストレートな歌詞と、それを歌い上げるソ・イングクの歌声が本当に魅力的だなと思っています」という司会者の言葉に「コンサートにお越しいただければ」との回答が。
これはぜひともコンサートで生で聞きたいですね…！
■未公開photoのコーナー
昨年のイベントでも大好評だった未公開photoのコーナー！
効果音を真似するかわいいソ・イングク。
1枚目はMV撮影風景の公園でのショット。
カメラマンさんがものすごい姿勢で撮影をしている様子がうつります。
ソ・イングクは笑いをこらえきれずに噴き出し、会場からもざわめきと笑い声が。
「画面に映っている自分の姿はとても穏やかに見えるかもしれませんが、スタッフのみんなはこうやって作業しているんです」と現場での大変さも教えてくれました。
次の写真は福岡の海辺で撮影した『昼寝』のミュージックビデオの時の様子。
写真はすごく涼しげだけれど、撮影日はとても暑く風が吹いてもヒーターにあたっているようだったのだとか！ 髪色がネイビーだったのですが、照明によって色の見え方が違ってしまい調整が難しかったと語ってくれました。
同じようにネイビーにしたというファンの髪の毛が、自分が見たら黒に見えたそうで、「太陽の下で見たらきっとネイビーだよね」とフォローしたというお茶目なソ・イングク。
ほんわかトークに会場も笑顔が絶えません。
■『昼寝』ミュージックビデオ鑑賞＆生歌披露 「タフなおじさんが入っている」
大きなスクリーンで『昼寝』のミュージックビデオを鑑賞。ソ・イングクのVフリでスタート！
続いてSpecial Mini Album『IRO』に収録されている夜明けと言う意味の『Dawn』を披露！
イベントの冒頭で喉の調子が本調子ではないと言っていましたが、まったくそんなことを感じさせないさすがの歌声。ベストを尽くして歌ってくれました！
甘い歌詞とソ・イングクの甘い歌声を聞いていると、「イングクさんさんに愛されてる…って錯覚してしまうような曲だと思います」という会場のファンの気持ちを代弁するような司会者の言葉に思わず笑ってしまうソ・イングク。
「昨日まではそんな気持ちで歌っていましたが、今日は（喉の調子もあって）切実に歌っていました」とコメント。裏声も出にくく、喉にタフなおじさんが入っていると独特の表現をするソ・イングク。
そして「今日初めて来られた方はコンサートに来ていただければ甘い歌声が聴いていただけます」と言うと会場からは拍手が。今日は限定版ということで、レアな歌声もファンにとっては嬉しいですよね！
■なんでもアリの質問コーナー
続いては質問コーナー！会場の皆さんからの質問にNGナシで答えてもらいます。
まずはイラスト付きでゴルフのベストスコアへの質問。
昨日行われたハイタッチ会でベストスコアを聞かれ、その時は「秘密」と答えたのだそう。
スクリーンゴルフではベストスコアは80！拍手が起こりますが、「スクリーンとフィールドは全然違うので…」と恐縮した様子。ソ・イングクが「まだベイビーなので」と言うと、司会者さんから「エギヤですね」と返され会場は大爆笑！ スクリーンゴルフでも80はすごい！
次の質問もイラスト付き。
「ジムでソ・イングクさんの『Open your eyes』を聴きながら運動するのですが、『IRO』の中で運動にオススメの曲はありますか？」という質問。
「一曲に絞らなくてはいけませんか？」と迷いながらもソ・イングクが出した答えはなんと「全曲！」。「その中での“特に”を聞きたかったのですが」、という司会者の言葉に会場も大笑い。
「『昼寝』は眠ってしまうかもしれないので運動には向いていないかも（笑）」とも笑いながらコメント。
次は「ダイエットしたそうですがどのようにしたのですか？」という質問。
「ドラマのために痩せましたが、ゴルフで痩せたんじゃないですよ」というソ・イングク。
しかし朝、汗を流すために練習場に行き90分間休まずに練習し、その生活を2カ月続けているとどんどん痩せていったのだそう！ ゴルフをオススメしているというわけではなく、空腹の状態で朝に運動することがオススメなのだと強調。会場のリアクションを見て「ファンの皆さんはゴルフはあんまり興味なさそうですけどね…」とこぼす可愛らしいソ・イングク。（ファンの皆さんは話を真剣に聞いていたのだと思います…！）
続いて「今の1番の楽しみの時間はなんですか？」という質問。
「ファンの皆さんと会う時間！」との回答に会場も大盛り上がり！「こうやってステージにいるとき、ファンの皆さんとコミュニケーションをとるときが1番自分が“生きている”と思います」と続けます。
「アルバムや楽曲を制作する時は単なる準備過程なので、やっぱりこうやって発売して、皆さんの前で披露するっていう時間がすごくワクワクして、すごく楽しいです。」とこの時間を大切に思っていることを伝えてくれました。
ラストは「もし犬を飼うなら、大型犬と小型犬どちらがいいですか？」という質問。
「僕は極端なんですが、めちゃくちゃ大きいか小さいかのどちらかがよくて、でも今は小型犬に惹かれているかな。持ち上げて歩きたい」と回答。その絶対にかわいい様子を想像したファンからざわめきとため息が！
■後半戦スタート
後半戦はゲーム！再びソ・イングクの効果音と共にスタートします。
題して「プレゼントゲットサバイバル」。会場のファン全員が参加するこのコーナー。
全員が起立し、ソ・イングクがあるワードが書かれたカードを引き、それに当てはまる人は続行、当てはまらない人が着席していくというもの。
これを繰り返し、最終的に残っている人が10名になったらゲーム終了、プレゼントゲットとなります。
まず一つ目のカードに書かれていたのは「昨日、ソ・イングクさんの夢を見た人」。
ちょっと難しいかもと、このカードはパスすることに。
ただし、パスはするけれど自分の夢を見た人は本当にいるのかと会場に問いかけます。
「正直にだよ」「本当に」「本当に正直にだよ」と何度も念を押す様子に会場は大爆笑。結果を見て「信じますからね」とニコニコ。
次に引いたカードは、「緑色のアイテムをもっている人」。「これはちょっとエメラルドだな…」「これはブルーかな」「緑茶はOK！」とソ・イングクが慎重に審査する様子に会場からは笑いが。
次は「ソ・イングクチャンス」カード！
これはソ・イングクに条件を決めてもらうというもの。
昨日ファンが「ソ・イングクチャンス」で何をすればいいか教えてくれたというソ・イングク。
「スマホの待ち受け画面がソ・イングクの人…」と言いかけ「僕の顔を使ったアイテムを持っている人」と条件を発表！待ち受け画面もOKとのこと。さすがファンのみなさん、持っています。
続いて「これまでに宝くじに当選した経験がある方」。「500円でもいいですよ！」とフォローが入ります。あまり人が減らない様子にソ・イングクも「今回のファンの皆さんは経験値が高いですね」とニコニコ。
次のカードは「ソ・イングクさんがはじめに登場した際のセリフ覚えてらっしゃる方」
このカードにはファンも「えー！」と悔しそうな様子。「僕も知らない…」と呟くソ・イングク。
ソ・イングクが答えを確認しに舞台袖へ行くと、正直なファンたちの着席が続きます。
この様子に司会者も「イングクさんが帰ってきたらびっくりしちゃう！」と大慌て。
立っている人が激減した客席を見て「終わっちゃったよ」とソ・イングクもびっくり。
ちょっと難しすぎたためひとつ前からやり直すことになり沸く会場。
条件は「腕時計をしている人」、「家で麦茶を沸かしている人」、「今年夏に海に行ってきた人」、「シャツを着ている人」とどんどん進みます。Tシャツはダメでボタンのあるシャツの人だけが残り、「兄弟が3人以上の人」という条件でついに9人に！
プレゼントをゲットできるあと一人を全員参加のじゃんけんで決めることに。あいこの人だけが勝ち残るスタイルで、ひとりになるまで進んでいきます。会場からは歓声が沸き上がり大盛り上がり！ついにラスト一名が決定！
プレゼントはミュージックビデオ撮影当時に撮ったポラロイド写真！そしてサイン入りのグッズやアルバムと盛りだくさんです。
10名がステージに呼ばれると、ソ・イングクから直接プレゼントをお渡し！至近距離で見つめる幸せそうな10名の方たち…。会場も拍手でお祝い。
プレゼントを渡し終わったソ・イングクが「今日は本当に熾烈なバトルでした」とゲームを振り返ります。
プレゼントは10人でしたが、全員がソ・イングクの写真を撮影できるフォトタイムがスタート！
会場のファンからもたくさんポーズのリクエストの声がかかります。「猫！猫！」と声をかけるファンに応じて猫の耳やハートなどかわいいポーズをとるソ・イングク。
ステージ内をかわいくスキップで移動する姿も。会場からは「かわいい〜」の声が漏れ出ます。
■最後に歌のプレゼント
いよいよお別れの時間。
今日だけでなく3日間のリリースイベントを振り返り、「まずは今日こうしてきてくださったみなさん、本当に感謝しています。東京でのリリースイベントは今日が最終日となりました。次は大阪での開催となります。11月にまた皆さんのもとにコンサートで参りますのでぜひお越しください！」と語りかけます。
「こうして舞台に立てるのもみなさんのおかげだと思っています。僕がアルバムを作れる原動力も皆さんだと感謝していますし、また次に素敵な音楽で皆さんのもとに戻ってまいります」と続けると、「今日の風邪を引いているソ・イングクをひとつのイベントだと思ってください。こんな日もユニークですよね。」と言い、ファンを笑わせました。
最後に歌のプレゼント。
「自分の今のコンディションを考えると『スーパースターK』以来のすごく緊張した舞台となりそうです」とこぼします。なぜかというと今から披露する歌はトーンがとても高いのだそう。
「きっとみなさんの方にマイクを向けることが多くなると思います」と最後まで笑わせます。
練習してみようかな…？と呟き、「声が裏返りそうになったらマイクを向けるから」と歌い始め、ファンにいきなりマイクを向けるとスッと歌える会場のファンたち、さすがです。会場の一体感も高まります。
イントロが始まるとファンのボルテージも絶好調！
最後に歌ってくれたのは韓国で今年リリースされたチョン・ウンジとのデュエット曲『Couple』。
ソ・イングクが歌い始めるとファンも完璧な掛け声で盛り上げます。
風邪をひいているとは思えないほどの伸びやかで芯のある歌声にファンもうっとり…。安定した歌声のままファンにもマイクを向けてくれ、温かい歌声に会場は感動的な雰囲気に包まれました。
歌が終わり、大歓声のままショーケースは終了。忘れられない時間となりました。
Special Mini Album『IRO』とこれからのソ・イングクの活動からも目が離せませんね。11月のコンサートツアーで再び会えることを願っています！
