セブン‐イレブン「ブリトー台湾風ルーローチーズ」新登場！秋の限定セールも♡

肌寒さを感じる秋にぴったりの新商品が、セブン‐イレブンから登場します。2025年9月16日（火）より発売される「ブリトー台湾風ルーローチーズ」は、台湾料理ルーロー飯をイメージしたスパイス香る豚肉のフィリングにチーズを合わせた贅沢な一品。さらに発売直後の9月18日（木）からは、7日間限定でブリトー全品が30円引きになるお得なセールも開催されます。

「ブリトー台湾風ルーローチーズ」（288円・税込311.04円）は、台湾の人気料理「ルーロー飯」をイメージしたフィリングが魅力。

醤油ベースの甘辛いタレで煮込んだ豚肉に五香粉を加え、奥深い味わいを演出。さらにゴーダチーズとチェダーチーズが溶け合い、スパイス感をまろやかに包み込んでいます。

温めると肉の旨みとチーズのコクが広がり、食欲をそそる仕上がりです。

30円引きでお得に秋の味覚を楽しんで

ブリトーハム＆チーズ

ブリトーチーズ倍盛り ハム＆チーズ

新商品の発売を記念して、9月18日（木）～24日（水）の7日間限定でブリトー全品が30円引きに。

定番人気の「ブリトーハム＆チーズ」（248円・税込267.84円）や、チーズを2倍超使用した「ブリトーチーズ倍盛り ハム＆チーズ」（390円・税込421.20円）も対象。

普段からブリトーを楽しむ方も、まだ試したことのない方も、この機会にぜひお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。

発売40年以上のこだわりの美味しさ

セブン‐イレブンのブリトーは1983年から続くロングセラー。粉から丁寧に練り上げた生地を専門工場で仕込み、ひとつひとつ手作業で巻き上げるこだわりの製法が美味しさの秘密です。

その歴史あるブリトーに新しい味わいが加わる今回。長年愛される安心感と、新フレーバーのワクワク感を同時に楽しめるのはセブン‐イレブンならではです♪

新しい秋の“ほっこり時間”にぴったり

台湾の人気料理をブリトーで気軽に楽しめる「ブリトー台湾風ルーローチーズ」。スパイス香る豚肉とチーズの組み合わせは、温めて食べることで心まで満たしてくれます。

さらに7日間限定のお得なセールも見逃せません。秋の食卓やおやつタイムに、手軽で美味しいセブン‐イレブンのブリトーで、新しい季節の味わいをぜひ楽しんでください。