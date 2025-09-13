モンダミン全面リニューアル！小栗旬出演CMで届ける新「お口年齢ケア」

アース製薬の人気洗口液『モンダミン』が、1987年の誕生以来38年ぶりにブランドを全面リニューアルしました。新たに注目したのは「お口年齢ケア」。磨き残しや口内環境の乱れが印象を左右することに着目し、美と健康の両面からサポートするブランドへ進化しました。ロゴやパッケージも一新し、より日常に溶け込むデザインに。小栗旬さん、畑芽育さん、Da-iCEさんを起用したCMも話題を集めています。

モンダミン全面リニューアルのポイント

従来の「お口の健康を守る」から「お口年齢ケア」へと進化したモンダミンは、歯みがきだけでは落としきれない汚れを徹底除去。

洗浄力を強化しながら、日本人好みの刺激や風味を追求し、より快適な使用感を実現しました。新ボトルは持ちやすさに配慮し、剥がせるラベルも採用。清潔感と毎日の続けやすさを両立させています。

新イメージキャラクターに俳優の小栗旬さん、女優の畑芽育さん、アーティストのDa-iCEさんを迎え、9月8日より新CMを全国放映。

小栗さんは「お口年齢」を語りかける大人の表現、畑さんは明るい笑顔で「いい口で、笑おう。」を伝え、Da-iCEさんは楽曲とともにチームワークを描きます。

CMソングには9月24日配信の新曲『Tasty Beating Sound』が起用され、五・七・五の遊び心あるリズムが印象的です。

オーラルケア習慣を広げる新しい提案

アース製薬の調査では、約1,400万人が歯みがきだけでは不十分と感じながらも洗口液を使えていないことが判明。

今回のリニューアルは、オーラルケアをもっと身近に、もっと楽しく続けられるようにという想いから生まれました。

モンダミンは「お口と心のリフレッシュ」をコンセプトに、毎日無理なくケアできるブランドとして進化し続けます。

新しいモンダミンで笑顔あふれる毎日を♡

リニューアルした『モンダミン』は、単なる洗口液にとどまらず、日常の笑顔を支えるパートナーへと進化しました。

小栗旬さんや畑芽育さん、Da-iCEさんが伝えるように「いい口で、笑おう。」というメッセージは、オーラルケアをもっと前向きで心地よい習慣にしてくれます。

あなたも新しいモンダミンとともに、お口年齢ケアを始めてみませんか♪