¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï9·î12Æü¡¢Âè29Àá¤Î3»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Â¾²ñ¾ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤â¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½µ¤Î¿åÍËÆü¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Àá¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡Ö¶âJ¡×¤È¤·¤Æ3»î¹ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤ò¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤¦3°Ì¿À¸Í¤Ï¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ë2°Ì¤ÎÇð¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢¿À¸Í¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼çÂÎ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÇð¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¤Ï¸òºø¤·Å¾ÅÝ¤·¤¿ÇðMFÅÏ°æÍý¸Ê¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢MFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤È¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤âÆ±35Ê¬¤ËMFÂÁÌÚ¹¯Ìé¤¬Éé½ý¤·¡¢MFÉðÆ£²Åµª¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾39Ê¬¡¢Çð¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·ºÇ¸å¤ÏDF¸¶ÅÄÏË¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤Þ¤êºî¤ì¤º¤Ë0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÇð¤¬¥Ü¡¼¥ë°®¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¿À¸Í¤ÏFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤2¼¡¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±22Ê¬¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤ä¤äº¸¤«¤éÇðDF¿ù²¬ÂçÚö¤¬¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW³ÀÅÄÍµÚö¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬ÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±26Ê¬¤Ë¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿DFÇÏ¾ìÀ²Ìé¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÇð¤¬¿À¸Í¿ØÃÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¹¶¤á¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¶¼¤«¤»¤º¡£¿À¸Í¤Ï½ªÈ×¤Ë¥¯¥í¥¹¤«¤éÇð¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£µþÅÔ¤â¹Åç¤È1-1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀº¹¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë