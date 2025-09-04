トヨタ新型「アクア」発表！ 「リッター30キロ」の低燃費＆「センチュリー」に搭載の“画期的な技術”が標準装備！ 4WD×“高級感ある内装”も魅力の最高級モデル「Z」とは？

進化した最高級モデルの仕様とは？

トヨタは2025年9月1日、コンパクトカー「アクア」の一部改良を実施し、同日に発売しました。

今回の一部改良ではエクステリアのデザインを変更し、加えて快適装備の機能向上や先進安全装備の機能追加も行い、商品力を高めました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”新型「アクア」です！（30枚以上）

そんな進化したアクアのなかでも、最も高価なモデルとはどのような仕様なのでしょうか。

高級車にも採用されている技術採用！ 最高級モデルの仕様とは？

アクアは2011年に誕生したハイブリッド専用のコンパクトカー。国内トップクラスの燃費性能を記録し、初代アクアは合計およそ1240万トンのCO2削減に貢献してきました。

現行型は2021年7月に登場した2代目。GA-Bプラットフォームの採用とともに、ホイールベースを50mm延長することで、後席の快適性や利便性を高めました。

また、駆動用バッテリーに「バイポーラ型ニッケル水素電池」を採用し、バッテリー出力を約2倍に高めるとともに、EV走行が可能な速度域を拡大。アクセルペダルで加減速のコントロールを可能にする「快感ペダル」も装備しました。

そして、登場から約4年後の2025年9月1日に一部改良を実施。

今回の一部改良ではエクステリアを一新し、フロントデザインには最近のトヨタ車によく見られる「ハンマーヘッドフェイス」を採用。

先進的な印象のランプが横方向に広がり、鋭く精悍な印象を与えています。

ボディカラーは新色としてモノトーンカラーに「マッドバス」「グレイッシュブルー」、ツートーンカラーに「マッドバス×ブラックマイカ」「グレイッシュブルー×ブラックマイカ」「クリアベージュ×ブラックマイカ」を追加。

そのほかにはインテリア装備を変更し、安全装備を拡充するなど、全面的に改良が加えられています。

そんなアクアのなかでも最も高価なグレードは「Z（E-Four）」です。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1505mm、ホイールベースは2600mmと扱いやすい大きさで、5人が乗車できます。

最上級モデル「Z」は左右のヘッドライトを結ぶように横一文字のLEDセンターライトを装着しています。

ホイールはZグレード専用の15インチアルミホイールを装着。ボディカラーはツートーンカラーを含めた11色から選択が可能です。

インテリアカラーはブラック、シート生地は上級ファブリック。オプションの「合皮パッケージ」ではシート素材が合成皮革＋柄ファブリックとなり、ブラックに加えてライトグレーの明るい内装色を選べるようになりました。

ステアリングは本革巻き、前席のドアトリムや助手席アッパーボックスにはピアノブラックの加飾、合皮巻きオーナメントやステッチをあしらい、質感を高めています。

なお、Zグレードはフロントコンソール部に充電用のUSB端子（タイプC）を設置しています。

ディスプレイオーディオは、下位グレードの8インチよりも大きい10.5インチのスクリーンを標準装備し、最新のコネクティッドナビに対応した機種を搭載しています。

今回の改良では全車にブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキを搭載。ブレーキホールド機能をオンにしてエンジンを切った場合も、次回の運転から同じ設定が適用される仕様です。

予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」は各装備に機能追加のアップデートが入りました。

例として、衝突被害軽減ブレーキの「プリクラッシュセーフティ」は検知対象にバイクを加え、出会い頭時の衝突回避機能を追加。

また、運転者の救命や救護を支援する「ドライバー異常時対応システム」や、「アルファード」や「センチュリー」に搭載の停車時の揺れを低減する「スムーズストップ」を標準装備としています。

上空から見下ろしたような映像を表示する「パノラミックビューモニター」は標準装備、スイッチを押すだけで駐車操作を支援する「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」や「パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）」はオプション設定です。

Z（E-Four）のパワートレインは1.5リッター直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

トランスミッションはCVT、駆動方式は電気式4WDシステム「E-Four」を採用。燃費はWLTCモードで30.0km／Lを記録しています。

Z（E-Four）の価格（消費税込み、以下同）は302万2800円で、最高級モデル「X（2WD）」（248万6000円）との価格差は53万6800円です。