『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が期間限定で復活、去年は1万杯以上飲まれた人気商品【9月10日〜10月31日】

「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」のコラボ商品『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が9月10日(水)から10月31日(金)の期間限定で復活する。価格は450円(税込)。JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」のみで販売される。

JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」

本商品は昨年登場した際に、1万杯以上飲まれた話題のコラボ商品。「ミロ」に含まれるカルシウム、鉄、ビタミンDなどの栄養はそのままに、「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードをあわせることで、おいしさと栄養を追求したバナナシェイクとなっている。

東京ばな奈シェイク Made with MILO

『東京ばな奈シェイク Made with MILO』は、株式会社Doleが推進する廃棄バナナを削減するSDGs活動「もったいないバナナ」プロジェクトに参画している。

「もったいないバナナ」プロジェクトは、品質が保証されているにも関わらず、流通過程における様々な要因で廃棄となってしまうバナナを有効に活用することでフードロス削減を目指すプロジェクト。『東京ばな奈シェイク Made with MILO』で使用されるバナナ原料のうち、60％が「もったいないバナナ」で、消費者も自然とフードロス削減に貢献できる。

「もったいないバナナ」プロジェクト

〈「ミロ オリジナルマグカップ」、「 ネスレ ミロ オトナの甘さ」 プレゼント キャンペーン も〉

期間中は購入者限定のプレゼントキャンペーンも開催される。

◆「ミロ オリジナルマグカップ」

期間中、『東京ばな奈シェイク Made with MILO』を購入するとスタンプカードが受け取れる。1杯購入につき1個スタンプが貯まり、スタンプ3個で「ミロ オリジナルマグカップ(非売品)」と交換できる。先着500人で1人1個まで。

ミロ オリジナルマグカップ

◆「ネスレ ミロ オトナの甘さ」

9月13日(土)限定で、『東京ばな奈シェイクMade with MILO』を含む2,160円(税込)以上の購入者を対象に『ネスレ ミロ オトナの甘さ』が先着360人にプレゼントされる。1会計につき1袋まで。

ネスレ ミロ オトナの甘さ