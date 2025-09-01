【しし座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
将来的な資産形成への意識が高まりそうです。今は、ハイリスク・ハイリターンで短期的に利益を狙うよりも、1つの目標を掲げて、堅実かつ着実に成果を積み上げていく方法がよさそうです。
＜開運もぐもぐ＞
堅実かつ着実に成果を積み上げていくには、“土のパワー”を使います。おすすめは「きつねうどん」です。
小麦粉などの穀物には土のパワーが豊富に含まれています。こねて、踏んで、寝かせて、また伸ばして……という手間の積み重ねが、そのエネルギーをさらに引き出してくれます。
また、きつねうどんの四角いお揚げと甘味も土のパワーを強化する要素。ひと口ずつ、ゆっくりとかみしめながらいただきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)