インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、ハウスメーカー情報などを紹介する「おうちパレット」と共同で「東京メトロ有楽町線に住むとしたら、最も住みたいと思う駅」についての調査を実施。その結果をランキング形式で紹介しています。

調査は2025年8月8日から同月25日、関東圏に住んでいる男性を対象にインターネットで実施されました。計250人から有効回答を得ています。

2位は「落ち着いた住宅街の雰囲気」

3位は「豊洲」（32票）でした。近代的な街並みと豊富な商業施設に加え、東京湾を望む開放的な環境が魅力のようで、回答者からは「海の幸を食べられそうなので（30代）」「おすしが好きなので休みの日に朝一でおすし屋さんに並べるから（30代）」「魚がおいしいから（40代）」「海が見えて落ち着くし海鮮が食べられる（50代）」「開発が進んでおしゃれな街に生まれ変わったから（60代）」といった声が寄せられたとのことです。

2位には「和光市」（33票）がランクイン。始発駅であり、都心へのアクセスもよく、回答では「始発駅だから便利（30代）」「穏やかで落ち着いていそう（40代）」「この中では治安がよさそう（50代）」「閑静でよい（70代）」「都心方面と比較して、住環境がいいと思うからです（70代）」といったコメントがあったということです。

そして、1位は「池袋」（36票）でした。ショッピングから娯楽まで幅広く楽しめる日常生活に困らない街のため、「娯楽が多そうだから（20代）」「便利で住みやすそうな街だから（30代）」「おいしい飲食店が多いイメージがある（40代）」「どの場所へ行くのにもアクセスがいいから（50代）」「都会のイメージなので憧れる（50代）」などの回答が集まったとのことです。