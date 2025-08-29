¡È¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ß¡É¤ÏµëÉÕ¤µ¤ì¤ë¡© µëÉÕ¶â¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡Ö¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡© ºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý
2025Ç¯6·î¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñÌ±°ìÎ§¤Ç2Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¸³è»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï¡Ö½©°Ê¹ß¤Î¼Â»Ü¡×¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¸ø¶â¼õ¼è¸ýºÂ¤Ø¤Î¼«Æ°¿¶¹þ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤ËµëÉÕ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢µëÉÕ¤Î¼Â¸½À¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢³ÎÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µëÉÕ³Û¤ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÁÛÄê¤Ï¡© »Ò¤É¤â¤äÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¾å¾è¤»¤â
È¯É½¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µëÉÕ¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÖÁ´¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÉ²Ã»Ù±ç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´¹ñÌ±¡§°ìÎ§2Ëü±ß
¡¦½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÂç¿Í¡§¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß¾å¾è¤»¡Ê¹ç·×4Ëü±ß¡Ë
¡¦18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¡§¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß¾å¾è¤»¡Ê¹ç·×4Ëü±ß¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ê¤é¡¢´ðËÜÊ¬¤À¤±¤Ç8Ëü±ß¡£¤â¤·¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å¾è¤»Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ10Ëü±ß°Ê¾å¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î°ÆÃÊ³¬¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐµëÉÕ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤¬Âç¤¤ÊÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡© À¯¼£Åª¤ÊÇØ·Ê¤È²ÝÂê
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖÁ´¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Î¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¡§¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¦ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¡§°ìÎ§µëÉÕ¤è¤ê¤â¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ä¡ÖËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÁØ¤Ø¤Î½ÅÅÀµëÉÕ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬¶¯¤¤¡£
¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤Ø¤Îµ¿Ìä¡§°ì»þÅª¤ÊµëÉÕ¤Ç¤ÏÀ¸³è²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤â¹ñ²ñ¤Ç¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢À©ÅÙ²½¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡ÖÁ´¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²áµî¤ÎµëÉÕ¶â¤¬ÆÍÁ³·èÄê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸åÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤·À©ÅÙ¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ç¸ø¶â¼õ¼è¸ýºÂ¤òÅÐÏ¿¤·¡¢½»Ì±É¼¤äÉÞÍÜ¾õ¶·¤òºÇ¿·¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À©ÅÙ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µëÉÕ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Û¤É¥¹¥àー¥º¤Ë¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤Êº£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
