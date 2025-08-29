¸½Âå¿Í¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¡×¤Î¼ê·Ú¤µ¤ÈÂç¤¤Ê¹¬Ê¡
¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤ËÈë¤á¤¿Âç¤¤Ê¹¬Ê¡¡Ö¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬ÌÜÎ©¤ÄÆü¤Ê¤É±Ê±ó¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¡£
¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¡£
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¤º¤ó¤É¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÅ¯³Ø¤ÈÍßË¾¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤´¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤Þ¤º¡¢¼ê·Ú¤µ¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÍÆ´ï¤ò¤Ä¤Þ¤à¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢½ª¤ï¤ê¡£ÊñÃú¤â¥¹¥×¡¼¥ó¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÎäÅà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£Ã¯¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤ï¤º¡¢Àö¤¤Êª¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡×¤³¤½¤Ï¡¢¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ¾®¤ÎÅØÎÏ¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¿¥¤¥Ñ¡©¡¡¤Ê¤é¤Ì¼ê´Ö¥Ñ¡©¡¡¡Ö¡»¡»¥Ñ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÁØ¤Ë¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¡Ö±óÎ¸¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤Ò¤È¸ý¤Ç......¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±ü¤æ¤«¤·¤µ¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¡£¥«¥í¥ê¡¼¤âµ¤»ý¤Á¤â·Ú¤¤¡£¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤Èº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â½Å¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Ò¸òÀ¤¹¤é·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¡£Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌµ¿ô¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¡ÖÌ£¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿©´¶¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿Îä¤¿¤µ¡£µÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Äñ¹³´¶¡£³ú¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¾®¤µ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÉðÆ»²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Ç´ÅÙ¤¬¹â¤¤¥¼¥ê¡¼¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¸ý¤ÇµÛ¤ª¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¹¢¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÇÙ³èÎÌvs¥¼¥ê¡¼¤ÎÇ´ÅÙ¡×¡£²Æ¤Î¸á¸å¡¢»ä¤Ï»þÀÞ¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤·¤ã¤¯¤Ë½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ê»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£³§¤µ¤ó¤â½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ÃæÎ©À¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¡£
¤¿¤À¡¢·è¤·¤ÆÏÆÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿©Âî¤ÎÃ¼¤Ë¡¢ÊÛÅöÂÞ¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê»Ñ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¡£¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¤Ð¤ì¤º¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëÆü¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤ÏÉå¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤Þ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¹¢¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢·è¤·¤ÆÉü¤Õ¤¯½²¤·¤æ¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£¤½¤Ã¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÍ¾Çò¤Ë¤¹¤ßÃå¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼çÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·ÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ò¤È¸ý¥¼¥ê¡¼¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èè¤ì¤¿¤È¤¡¢¸ý¤µ¤ß¤·¤¤¤È¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡£¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«¤Î°Â¿´´¶¤òÊú¤¡¢Ë¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÂÎ¤Ë¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ê¥ó¥é¥¤¥Õ¤ÎCM¥¸¥ó¥°¥ë¤ò¥Ï¥â¥Ã¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û