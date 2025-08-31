新宿の新名所・歌舞伎町タワーが「ガラガラなのに黒字」な衝撃の理由
YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」が公開した動画で、新宿の新名所「東急歌舞伎町タワー」が、なぜ“ガラガラ”と噂されながらも経営的には「東急グループの黒字の優等生」なのか、そのカラクリを深掘りしている。
動画ではまず、歌舞伎町タワーが一般的な再開発ビルとは一線を画す「型破りな構成」である点を指摘。多くの商業ビルが収益の柱とするデパートやブランドショップといった物販フロア、さらにはオフィスや住宅もないという異例の構造だ。その理由について、動画は「あえてモノを売らない空間に振り切り、非日常体験を売ることに特化した」と解説。周辺に商業施設が飽和する新宿エリアにおいて、独自の価値を創出する戦略があったと分析する。
しかし、実際にタワーの低層階を取材すると、ゲームセンターや飲食店フロアは閑散としており、「ガラガラ」という噂が事実であることを裏付けている。では、なぜ黒字化できているのか。その答えはタワーの上層階にあるという。
動画が「ガラガラなのに黒字の優等生」である最大の理由として挙げるのが、タワーの大部分を占めるホテル事業だ。特に、超富裕層をターゲットにした「BELLUSTAR TOKYO」と、アートや音楽をテーマにした「HOTEL GROOVE SHINJUKU」という、価格帯も客層も異なる2つのホテルを併設した戦略が奏功。「宿泊客の約9割がインバウンド」というデータを示し、好調なインバウンド需要を幅広く取り込むことで、タワー全体の収益を支えていると解き明かす。
コロナ禍での建設という逆境を乗り越え、開業がインバウンド需要の回復と重なったことも大きい。動画は、これを「危機を機会に変えた戦略的判断」と評価し、一見理解不能に見える現象の裏側にある巧みなビジネスモデルを分かりやすく伝えている。
