米動画配信大手「ネットフリックス」が26日、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内で独占配信すると発表した。同社が日本国内ではWBC全47試合を独占中継することとなり、過去5大会で放送をしてきたテレビの地上波では見られないこととなった。

「Netflix Japan | ネットフリックス」の公式Xが更新され、『全47試合独占生配信』『オンデマンド視聴も可能』『独自コンテンツの配信など、大会を盛り上げる企画も実施予定』などと投稿され、「続報をお楽しみに」と記された。

「MLB Japan」も公式Xで同時に更新。「2026年 #ワールドベースボールクラシックは、Netflixで日本中にお届け！」と投稿された。

大谷（ドジャース）も出場に意欲を示す野球のスペシャルイベント。前回23年大会はテレビの地上波と「プライムビデオ」のネット配信で中継。地上波では決勝の日本―米国戦の平均世帯視聴率が42・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、平日午前に異例の数字になった。日本戦全7試合はいずれも40％超え。日本総人口の約75％が何らかの形でWBCを生視聴する国民的な盛り上がりだった。

ただ、放映権料は高騰の一途。23年は17年大会の3倍近い約30億円だったともいわれ、地上波が撤退する可能性も大会後にささやかれていた。今回も数倍に跳ね上がったもよう。潤沢な資金でオリジナル映像作品も制作するネットフリックスが配信に手を挙げた。