カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、“肋骨締め”で腹筋強化も「意識的にやれば誰でも変わる」
人気カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎、片岡夕美子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「タイトな服もキレイに着れる！肋骨をキュッと締める方法！」と題した動画を公開し、「タイトな服を綺麗に着られる、肋骨を締める方法」について解説した。
片岡氏は冒頭で、「人によって肋骨の部分がすごく前に出ている方も多い」と指摘。その原因には「立ち方や腹筋が弱く、正しい使い方ができていない」ことがあるとし、「そこを改善していくのが目的です」と話した。
具体的な方法として、「肋骨を閉じる、緩めた、閉じる、緩めた」という動きを、呼吸に合わせて行うことをアドバイス。「息をふーっと吐きながら、吸って吐いて、吸って緩める、ふーっと吐く…というのを繰り返してあげるといい」と強調。「これを座っても立ってもできるので、1日10回かける2セットぐらい継続できたらいい」と続けた。
また、「継続していくと腹筋がついて、肋骨を閉じているのがベーシックになります」と述べ、「タイトな服も綺麗に着られるようになるので、ぜひ試してみてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
