この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎、片岡夕美子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「タイトな服もキレイに着れる！肋骨をキュッと締める方法！」と題した動画を公開し、「タイトな服を綺麗に着られる、肋骨を締める方法」について解説した。

片岡氏は冒頭で、「人によって肋骨の部分がすごく前に出ている方も多い」と指摘。その原因には「立ち方や腹筋が弱く、正しい使い方ができていない」ことがあるとし、「そこを改善していくのが目的です」と話した。

具体的な方法として、「肋骨を閉じる、緩めた、閉じる、緩めた」という動きを、呼吸に合わせて行うことをアドバイス。「息をふーっと吐きながら、吸って吐いて、吸って緩める、ふーっと吐く…というのを繰り返してあげるといい」と強調。「これを座っても立ってもできるので、1日10回かける2セットぐらい継続できたらいい」と続けた。

また、「継続していくと腹筋がついて、肋骨を閉じているのがベーシックになります」と述べ、「タイトな服も綺麗に着られるようになるので、ぜひ試してみてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

全身ストレッチの基本ステップを解説
02:25

下半身にも効くストレッチ方法紹介
02:48

リラックスでストレッチを締めくくり

関連記事

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「優しくが最強！」フェイシャルセルフマッサージで透明肌に戻ろう

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「優しくが最強！」フェイシャルセルフマッサージで透明肌に戻ろう

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「優しく押すだけで歯ぎしり解消」に自信「噛み締め癖なくなってくるのでぜひやって」

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「優しく押すだけで歯ぎしり解消」に自信「噛み締め癖なくなってくるのでぜひやって」

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「押して動かすだけ」で冷えも解消、『体がどんどん温まる』秘技

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「押して動かすだけ」で冷えも解消、『体がどんどん温まる』秘技
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法_icon

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法

YouTube チャンネル登録者数 10.30万人 223 本の動画
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®?創始者の片岡ゆみこですカイロプラクター歴22年。4万人位上の施術実績をもち東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法とおうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしていきます
youtube.com/channel/UCkvk7EA1Gosb94Ps_UFLCPQ YouTube