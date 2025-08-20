食楽web

一目見て、なんてかわいいの！ と、ときめいた和菓子があります。それは、昭和25年創業、錦糸町で70年以上愛され続ける和菓子店『御菓子司 白樺』の「たらふくもなか」。

ゴロンと肩ひじつく招き猫の愛らしい姿がたまらない

「たらふくもなか」1個240円。よく見ると、つま先まで愛おしい



メディアなどでもたびたび紹介されている「たらふくもなか」は、ぷくっとお腹を出して寝転がる招き猫の形が愛らしく、錦糸町駅南口から徒歩8分ほどと少し歩く場所にありますが、地元の人々はもちろん、遠方からもわざわざ訪れるファンが絶えません。

北海道産白小豆で炊いたあんこがたっぷり

薄皮の猫ちゃんの中を開くと、白いダイヤとも呼ばれる希少な北海道産白小豆を使った黄金色のあんこがぎっしり。粒感が残っていて、サクサク香ばしい皮と相性抜群です。甘さ控えめなので、1個ペロリと食べられます。

後ろ姿も見てあげてください

本店でしか味わえない赤飯とおこわ

『白樺』の魅力は甘い和菓子だけではありません。本店限定で販売される赤飯や山菜おこわは、昔ながらの製法と素材へのこだわりが光る逸品です。

赤飯は、ふっくらと蒸し上げられたもち米に北海道産の小豆がたっぷり。塩加減は控えめで、小豆の風味ともち米の甘みが引き立ちます。付属のごま塩をかければ香ばしさが広がります。「山菜おこわ」は、わらびやぜんまい、しいたけなど具だくさん。ほんのりと醤油味が山菜の香りとピタッとハマります。

包装もレトロかわいい

おにぎりタイプもありますので、散策のおともや、差し入れにも重宝しますよ。

錦糸町駅直結のテルミナ地下1階に支店もありますので、こちらもぜひ覗いてみましょう。

（撮影・文◎乃々）

●SHOP INFO

店名：御菓子司 白樺 本店

住：東京都墨田区江東橋2-8-11

TEL：03-3631-6255

営：8：00～18：00

休：月曜（火曜不定休あり）

https://shirakaba.site/