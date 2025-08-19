甘美な魅力に溢れる装飾｜ヴァン クリーフ＆アーペルから2つの新作ウォッチが登場
ヴァン クリーフ＆アーペルは、この夏の新作として、メゾンが大切にしてきたインスピレーションの源である”自然の生命力”にオマージュを捧げた新作ウォッチを２モデル発表した。
【画像】太陽の光を浴びて丸々と実るベリーの曲線を造形したヴァン クリーフ＆アーペルの新作ウォッチ（写真5点）
今回誕生したのは、ペルレ エクストラオーディネール フリュイ アンシャンテ ミルティーユとフランボワーズ ウォッチの2種類。名前の通り、ベリーがダイヤルデザインに反映されているモデルである。太陽の光をいっぱいに浴びて丸々と実るベリーの曲線をヴァン クリーフ&アーペルが2023年に独自に構想し開発したファソネ エナメルで立体的に造形し、魅惑的なシーンを描き出している。
また、よく見ると絵画のような優雅な世界観の中には、モデルごとにローズゴールドもしくはホワイトゴールドで象られた2人の妖精が収められている。また、この妖精たちの羽にはダイヤモンドがあしらわれており、その宝石たちがケースの縁を明るく照らしてくれているのである。
まるで物語の一場面を切り取ったかのような幻想的な輝きが、手元に特別な魔法を宿す。個性的でありながら、ラグジュアリーで華やかな仕上がりのウォッチである。
ホワイトゴールド、ローズゴールド、ダイヤモンド、エナメル、ミニアチュール ペインティング、スイス製クォーツムーブメント
ローズゴールド、ホワイトゴールド、ダイヤモンド、エナメル、ミニアチュール ペインティング、スイス製クォーツムーブメント
ペルレ エクストラオーディネール フリュイ アンシャンテ ミルティーユ ウォッチ
ペルレ エクストラオーディネール フリュイ アンシャンテ フランボワーズ ウォッチ
