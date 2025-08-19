食洗機や電子レンジOK！気品あるデザインの【ウェッジウッド】のペアマグカップがAmazonに登場中！
ギフトにもおすすめ！気品あるデザインの【ウェッジウッド】のペアマグカップがAmazonに登場中！
ウェッジウッドのペアマグカップは、機能性の高い硬質陶器のマグカップだ。
ウェッジウッドの卓越した技術とデザインは世界中の王侯貴族に愛され、同時に一般の家庭の食卓にも彩りを与えてきた。創業から250年を超える今も、その革新の精神は受け継がれ、伝統とモダンさが融合した製品が発表され続けている。「フェスティビティ」シリーズの魅力は、美しいデザインだけではなく、電子レンジや食洗機にも対応した硬質な陶器でつくられており、デザイン性と実用性を兼ね備えている。忙しい毎日のなかでも気兼ねなく使える高い機能性は、普段使いの食器として最適だ。
アイボリーとブルーのマグカップは、落ち着いた色合いでありながらも、それぞれ異なる表情を見せてくれる。使いやすいデザイン、機能性の高さ、そして手に取りやすい価格帯と、三拍子そろったこのペアマグカップは、結婚祝いや新築祝いなど、大切な方への贈り物としてもおすすめできる。
手になじむ350ミリリットルのちょうどよいサイズ感で使いやすい。
「フェスティビティ」とは、「祝祭」を意味し、豊かさの象徴とされている。お祭りの装飾に使われる、あふれんばかりのフルーツや花々の束を縄でつないだ「花綱（ガーランド）」のモチーフが、表情豊かな凹凸の型押しで立体的に表現されている。その愛らしいデザインは、食卓に明るく華やかな雰囲気を運び、日々の食事を特別なひとときへと変えてくれる。
