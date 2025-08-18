グルメが魅力的だと思う「埼玉県の道の駅」ランキング！ 2位「アグリパークゆめすぎと」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、その地域ならではの食や文化に触れられる“ご当地グルメの宝庫”。旅の途中で立ち寄れば、旬の味覚や名物料理との出会いが待っています。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「グルメが魅力的だと思う埼玉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新鮮野菜をかえてそれを使ってバーベキューができるから」（50代女性／埼玉県）、「野菜の収穫体験ができるカントリー農園『農業ゾーン』や、併設するふわふわドームや遊具やひだまり広場、バーベキュー広場が集まる『公園ゾーン』は、子連れの家族にも人気だから」（40代男性／神奈川県）、「埼玉県名産の味麗豚をつかったとんかつがおいしいから」（20代男性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「地元のいちごを使ったスイーツが豊富で、シーズン中は生のいちごも買える。ジェラートやいちご大福が人気。農産物直売所も広くて新鮮な野菜や果物が手に入るし、ちょっとしたカフェ気分で行ける」（30代女性／秋田県）、「いちご大福、いちご生どら焼き、イチゴ、ロールケーキなど吉見町産いちごを使ったスイーツが豊富だから」（50代男性／東京都）、「道の駅の名前にもなっているいちごの産地です。いちごを使ったスイーツが数多くあり、ソフトクリームや、珍しい『いちごカレーうどん』などがあります。また、『いちご生どらやき』も売られており、いちご好きにはたまらない駅です」（60代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：アグリパークゆめすぎと（杉戸町）／32票杉戸町の「アグリパークゆめすぎと」は、農業と食の魅力を存分に味わえる体験型施設です。直売所には地元農家が丹精込めて育てた新鮮な野菜や果物が並び、加工品やスイーツも充実。敷地内ではバーベキューや季節の収穫体験が楽しめ、家族連れにも人気です。地産地消を実践するレストランでは、旬の味覚をいかした料理が提供され、訪れるたびに新しい味に出会えるのも魅力の1つです。
1位：いちごの里よしみ（吉見町）／60票「いちごの里よしみ」は、吉見町を代表する観光スポットで、県内外からいちご好きが訪れる人気の道の駅です。施設内では、摘みたてのいちごを使ったスイーツやドリンクが楽しめるほか、季節によっては収穫体験も可能。直売所には新鮮な農産物や加工品が並び、お土産選びにも困りません。甘酸っぱい香りが漂う空間で、旬の味覚を存分に堪能できるのが最大の魅力です。
