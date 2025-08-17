ヘアケア新ブランドが登場♡ソラ ウェザーケアで晴れツヤ髪を目指そう！

2025年8月12日(火)、株式会社ヴィークレアから新ヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」が登場しています。晴れの日の紫外線や雨の日のうねり※2など、天気に左右される髪悩みに着目したブランドで、MoistタイプとRepairタイプの2ラインを展開。シャンプーやトリートメントは1,650円(税込)から、ミストやヘアパックも揃い、毎日キラメク髪へ導きます♡

晴れの日も美髪♡Moistタイプの魅力

「SOLA WEATHER CARE Crystal Moist type」はパサつきケアに特化したライン。

シャンプー・トリートメントはそれぞれ1,650円(税込)、ミストタイプのヘアミルクは1,595円(税込)で、紫外線対策＊2やクリスタル成分＊1で髪に輝きをプラス。

晴れの日でも髪のキラメキ度112%※3を叶え、UVや外部ダメージから守ります。さらにクリスタルラスティングヘアスプレー1,078円(税込)を使えば、全天候型の輝き髪に♪

＊1 ケイ酸Na(保護)

＊2 オウゴン根エキス(保湿)

※3 毛髪の光沢度のこと(当社既存品比(セラティス ムーンライトシリーズ比)、ソラ モイスト・リペアシリーズ使用時)、髪質などにより個人差があります

雨の日の救世主♡Repairタイプとヘアパック

「SOLA WEATHER CARE Crystal Repair type」はダメージ補修に特化。シャンプー・トリートメント各1,650円(税込)、ミスト1,595円(税込)で、ナイアシンアミド＊6やγードコサラクトン＊3が髪内部を補修。

さらに雨の日の撥水うねり※2ケア用ヘアパック1,100円(税込)をプラスすると、湿気を弾き、まっすぐ扱いやすい髪へ。香りはレイニーフリージアで優雅なバスタイムを演出♡

＊3 γードコサラクトン(補修)

＊6 ナイアシンアミド(保湿・ソラ ヘアパック Cに配合)

※2 乾燥により髪のしなやかさが不足し、まとまりにくい状態

全天候型ヘアケアで毎日輝く髪に

新ブランド「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」は、晴れの日のUV対策や雨の日のうねりケアまで、天候に左右されない美髪を叶える全天候型ヘアケアです。

Moistタイプ、Repairタイプのシャンプー・トリートメント各1,650円(税込)、ミストやヘアパックも揃い、どんな日でもツヤと輝きをキープ♡毎日のヘアケアで自信のある髪へ導きます。