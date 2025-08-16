トッテナムが今季の背番号を発表! 高井幸大は暫定81番から変更に
トッテナムは15日、2025-26シーズンのプレミアリーグに向けた背番号リストを発表した。今夏に川崎フロンターレから完全移籍した日本代表DF高井幸大は、プレシーズンの暫定背番号「81」から変更。「25」を背負うことが決まった。
DFラドゥ・ドラグーシンは昨季までの6番から3番へ。新加入組ではMFジョアン・パリーニャが6番、MFモハメド・クドゥスが20番、DFルカ・ブシュコビッチは16番を着ける。
また、ロサンゼルスFC(アメリカ)に移籍したFWソン・フンミンの7番をはじめ、2番、5番などが欠番となった。
トッテナムは昨季にUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制した一方で、プレミアリーグでは17位と苦戦。今季プレミアリーグの開幕戦は16日に行われ、ホームにバーンリーを迎える。
以下、トッテナム選手の背番号
1 グリエルモ・ビカーリオ
3 ラドゥ・ドラグーシン
4 ケビン・ダンソ
6 ジョアン・パリーニャ
8 イブ・ビスマ
9 リシャルリソン
10 ジェームズ・マディソン
11 マティス・テル
13 デスティニー・ウドジェ
14 アーチー・グレイ
15 ルーカス・ベリバル
16 ルカ・ブシュコビッチ
17 クリスティアン・ロメロ
19 ドミニク・ソランケ
20 モハメド・クドゥス
21 デヤン・クルゼフスキ
22 ブレナン・ジョンソン
23 ペドロ・ポロ
24 ジェド・スペンス
25 高井幸大
27 マノー・ソロモン
28 ウィルソン・オドベール
29 パペ・マタル・サール
30 ロドリゴ・ベンタンクール
31 アントニン・キンスキー
33 ベン・デイビス
37 ミッキー・ファン・デ・フェン
40 ブランドン・オースティン
44 デーン・スカーレット
46 ルカ・ガンター
DFラドゥ・ドラグーシンは昨季までの6番から3番へ。新加入組ではMFジョアン・パリーニャが6番、MFモハメド・クドゥスが20番、DFルカ・ブシュコビッチは16番を着ける。
トッテナムは昨季にUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制した一方で、プレミアリーグでは17位と苦戦。今季プレミアリーグの開幕戦は16日に行われ、ホームにバーンリーを迎える。
以下、トッテナム選手の背番号
1 グリエルモ・ビカーリオ
3 ラドゥ・ドラグーシン
4 ケビン・ダンソ
6 ジョアン・パリーニャ
8 イブ・ビスマ
9 リシャルリソン
10 ジェームズ・マディソン
11 マティス・テル
13 デスティニー・ウドジェ
14 アーチー・グレイ
15 ルーカス・ベリバル
16 ルカ・ブシュコビッチ
17 クリスティアン・ロメロ
19 ドミニク・ソランケ
20 モハメド・クドゥス
21 デヤン・クルゼフスキ
22 ブレナン・ジョンソン
23 ペドロ・ポロ
24 ジェド・スペンス
25 高井幸大
27 マノー・ソロモン
28 ウィルソン・オドベール
29 パペ・マタル・サール
30 ロドリゴ・ベンタンクール
31 アントニン・キンスキー
33 ベン・デイビス
37 ミッキー・ファン・デ・フェン
40 ブランドン・オースティン
44 デーン・スカーレット
46 ルカ・ガンター
コウタの背番号は……2⃣5⃣#SpursJP pic.twitter.com/KXSphbCyoM— Tottenham Hotspur (@Spurs__JPN) August 16, 2025