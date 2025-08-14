この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

相手からのリーチ。安牌は尽き、頼みの綱である「またぎスジ」（リーチ前に切られている牌の周りのスジ）も、本当に安全か確信が持てない…。そんな状況で、守備の常識を超えた「究極の読み」があるとしたら、知りたくないだろうか？



もし、相手の捨て牌の“あるパターン”を見抜くだけで、「このまたぎスジは、ほぼ100%安全だ」と断言できるとしたら…？YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】上級者しか知らない？リーチ前のまたぎスジが安全になる時」では、まさにその上級者レベルの守備テクニックが、2つの具体的なパターンに分けて徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



究極の読み：「宣言牌が暗刻から切られた」と見抜け！ーーー。

このテクニックの根幹にあるのは、「リーチ宣言牌が、もともと暗刻だった牌だ」と読み切ることにある。通常、リーチ宣言牌はテンパイに必要な最後の余剰牌だが、ごく稀に、暗刻から1枚外してリーチをかけることがある。この特殊なケースを見抜くことができれば、その宣言牌の前に切られた周辺の牌は、極めて安全度が高いと判断できるのだ。



「宣言牌＝暗刻」を見抜く2つのパターンーーー。

動画では、この特殊な状況を見抜くための、2つの代表的な捨て牌パターンが紹介される。



◯パターン1：安全な字牌が先に切られ、生牌の字牌でリーチ

捨て牌例: 2枚切れの安全牌「南」が先に切られ、その後、誰も切っていない生牌の「北」でリーチ。

読みの核心: なぜ、より安全な「南」を先に切ってまで「北」を最後まで持っていたのか？それは、「北」が暗刻、あるいは七対子の待ち候補だったりと、何かしら手牌に必要なパーツだったからだと推測することが出来るのだ。



◯パターン②：「2 or 3」→「安全牌」→「1」の不自然な切り順

捨て牌例: 序盤に「二筒」が切られ、その後、安全な「南」などを挟んで、「一筒」でリーチ。

読みの核心: なぜ、安全な字牌を先に切り、「一筒」をリーチまで引っ張ったのか？これも、「一筒」が暗刻だった可能性が高いことを示唆できる。また、先に切られた「二筒」が場に多く見えている場合、この読みの信頼度はさらに増したり、自分で「二筒」を暗刻で持っているのになぜか「一筒」が出てきたりのケースもこれに当てはまる。



まとめ：知識は力。絶体絶命の状況を覆せーーー。

もちろん、これらの読みは100%当たるものではなく、過信は禁物だと動画では注意喚起されている。安牌に困った時や、微妙な手牌で押し返すかどうかの、ギリギリの判断でこそ活きる最終兵器なのだ。しかし、麻雀は少ない情報の中でも考える余地が実はたくさんあるということだ。あなただけがこのロジックを知っていれば、絶体絶命のピンチを切り抜け、勝利を掴むことができるかもしれない。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と具体例を確認し、あなたの守備力を新たな次元へと引き上げてほしい。