特殊清掃人として、これまで2000件以上の依頼を請け負ってきた小島美羽さん。各種メディアで「孤独死」について伝えてきた彼女が、企画・原案を務めたコミックエッセイ『特殊清掃の現場で見たリアルな死』（竹書房）の第1巻を上梓した。

熱中症やヒートショックなど、防げたかもしれない理由で突然亡くなってしまう人がいる。身近に潜む死の危険について私たちは知らなすぎるのかもしれない。ここでは清掃現場の実態を、小島さんに詳しく伺った。（全5回の1回目／続きを読む）



作業服に身を包んだ小島美羽さん ©西邑泰和

◆◆◆

節電が死に繋がるかも…熱中症で亡くなるリスク

――本作はいわゆる「孤独死」の現場を多く描いていますよね。小島さんが働く特殊清掃業者に来る依頼は、実際にそういったケースが多かったのでしょうか。

小島美羽さん（以下、小島） そうですね。一人暮らしの自宅で亡くなった方の現場を清掃する依頼が半分以上でした。

依頼者は亡くなった方の身内である場合がほとんどですが、においがきつくて部屋に入れなかったり、ゴミ屋敷のような状態になっていて片付けが大変だったり、どうしてもその場を見るのが辛かったりと依頼理由は様々です。

――だから、小島さんのようなプロフェッショナルに依頼するんですね。

小島 個人で行うとなると病気のリスクもありますしね。私たちみたいな業者にいるものといらないものを伝えて、清掃や遺品整理を任せる人は多いんです。

――今回のコミックでは、熱中症が原因で「孤独死」してしまった方のケースが出てきますよね。最近本当に暑いのでかなりドキッとしました。

小島 今の時期は熱中症で亡くなった方の依頼はかなり多くなりますね。特にご年配の方ってエアコンの風が苦手な人が多いですよね。扇風機だけで耐えられた昔の感覚のままエアコンを使わない生活をしたりして。でも体は正直で、結局暑いので脱水症状になって熱中症になって倒れちゃう。

なんなら、エアコンがない家もあったりします。私たちが現場に行ってみると「これはさすがにキツいよね」っていう暑さで、逆にそれまでよく耐えてきたなと。一方で、エアコンがあってもつけない人もいるんですよ。節電してなかったら生きてたんじゃないかなって思っちゃう方もいましたね。

窓が開けられない夏場の清掃は「地獄」

――夏場の清掃はかなり大変なんですよね。

小島 夏は1日も経てばもう遺体の腐敗が始まります。においは強烈だし虫も多いので、窓を開けられないのがかなりつらい。ハエが飛んで行ってお隣さんの洗濯物なんかに止まったら、体液がついちゃうんですよ。なんの病気を運ぶかもわかりませんし。

だから虫を全部殺して、消臭してからやっと窓が開けられるんです。エアコンがない家なんて特に、30分に1回は休憩を入れないとこっちが熱中症で倒れちゃいます。

――想像しただけで地獄のようです。

小島 しかも防護服に防毒マスクもしなきゃいけない。もう暑くて暑くて。マスクの中に汗が溜まって息もできなくなってくるし。スタッフみんな痩せますよ、夏は。

――ちなみに熱中症が死因だと、どこで亡くなることが多いんですか？

小島 やっぱりベッドが多いですね。コミックに描いたのも、エアコンが嫌いで扇風機で過ごしてる女性の方だったんですけど、その方もベッドで亡くなって。マットレスが体液を吸って重くなってました。

他のケースでは、自宅で練炭自殺しようとして命を取り留めた男性が、その後ビールを飲んで寝たんですね。そしたら、練炭って熱いじゃないですか。それで熱中症になってそのまま亡くなってしまったこともあって。夏場、喉が渇いたからと水ではなくビールを飲んでから寝るのはちょっと気を付けたほうがいいかもしれないですね。

気温が高かったらエアコンはつけて、水を飲むのも大事です。喉が乾いてなくても定期的に飲んでほしいですね。

トイレで亡くなると発見してもらえない

――夏は熱中症で、逆に冬はヒートショックも怖いですよね。小島さんはご自身で制作した「孤独死」現場のミニチュア作品でも、ヒートショックの恐ろしさを伝えていました。

小島 多いのはやっぱりトイレですね。現場に行くと廊下がすごく寒いのに、便座にカバーつけてなかったり、節電で便座ヒーターの電源を切ってたりするんですよね。それで急激な温度変化に耐え切れず亡くなってしまってる。いきんでそのまま血管切れて座ったまま……という方も結構多くて。

私の父親も死因は脳卒中だったんですけど、冬場にトイレの前で倒れていたんです。だからもしかしたら踏んばったことで血管が切れて、倒れたんじゃないかなってちょっと思っていて。靴下やスリッパを履いて廊下を歩く、トイレに小さいヒーターを置くといった予防策が大事です。本当に急に起こってしまうことなので。

――作中で描かれるヒートショックの現場は壮絶で驚きました。

小島 そうですね。座ったまま亡くなっているので便座に皮膚が付いてるんです。便器の中は真っ黒で、血なのか肉なのか便なのかわからないけど、何かが溜まってる状態になっていて。

トイレって個室なのでドアが閉まっていると、部屋を覗く人がいてもそこにいるって気付かずに「ずっと旅行にでも行ってるのかな」なんて勘違いしちゃう。発見されづらいんです。でも体液がだんだん外に漏れていって「あれ、おかしいぞ」と。

亡くなった人の“一部”が残っていることも

小島 同じヒートショックでもお風呂で亡くなった場合はまた違います。独特なにおいで、生臭いというかドブ臭い。水はどす黒い茶色に染まっていて、浴槽のヘリやお風呂の壁にびちゃって皮膚が付いていて。長い間水に浸かっているのでズルッって剥けちゃうんですよ。ホロホロになっちゃうっていうか。

――ホロホロに……。

小島 警察の方は骨しか持っていかないので肉とかが水の中に残ってるんですよね。そのまま流すと排水溝が詰まって二次災害になっちゃうので、まず網で浴槽内の固形物を掬います。水もすぐ流せないので専用のポンプで汲み上げるんです。

1回、ポンプが詰まってホースが抜けちゃったことがあって、噴水みたいにバーってなっちゃって。防護服とフルフェイスはしてたんですけど、頭からその水を被ってしまって。もうみんな逃げちゃって、誰もポンプを止めてくれないんですよ。びしゃびしゃになりながら自分で止めました。そんなこともあって、お風呂の清掃は一番大変ですね。

――小島さんが清掃を行うのは既に遺体が片付けられた後とはいえ、亡くなった方の“一部”はどうしても目にしてしまう機会があるんですね。

小島 そうですね。お風呂だけじゃなくて居間とかにも、耳や爪が残ってたりするんですよね。たまに警察の人が忘れていった親指が落ちていたり。床に頭の形がそのまま残ってることもあります。遺体自体は無いけど、その人の“一部”は絶対何か落ちてますよねっていう感じですね。

（「文春オンライン」編集部）