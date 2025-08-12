美容のプロに聞いた「ファンデはコレがいちばん」塗ってる感がない「薄づきなのにハイカバー」





「塗ってる感がない」薄づきなのにハイカバー

基本はナチュラル・それでいてキレイな肌になりたいのが本音。トーンアップや毛穴カバーなど、ファンデに求める実力は申し分ないうえ、仕上がりは塗ってる感のない自然な透明感に。







「塗ってる感のない軽いつけ心地」といえばコレ

フリュイド ファンデーション No1 ドゥ シャネル B20 30mL 10,780円／シャネル 「保湿成分を多く含む、ふわりとしたテクスチャーの虜。肌への密着度も高く、ヨレにくいのでパウダーなしで仕上げることも」（木部明美さん・ヘアメイク）







塗ってることさえ気づかせない

オールアワーズ リキッド MN4 SPF39・PA+++ 25ｍL 7,810円／イヴ・サンローラン・ボーテ 「フォロワーさんからレビューのリクエストが多くてお試し買い。ツヤ肌派でしたが、セミマットファンデの崩れにくさの虜に。薄づきで塗ってる感のない自然な仕上がりにも驚愕！」（バブリズムさん・美容ライター）



新技術「スキン フュージング テクノロジー」を搭載。カバーしていることさえ気づかせない「消えるカバー力」が特徴。カバー力は極限まで高く、極薄のヴェールが滑らかに肌をつつみ、つけていることを忘れるほどの心地よさ。







ファンデが苦手な人にもおすすめ

NARS ナチュラル ラディアント ロングウェア クッション 5,720円／NARS 「ファンデに苦手意識があり、コレというものに出会えずにいた私にとって、このファンデとの出会いは驚きの連続。マットでも過剰なツヤでもなく、奥側からひかえめにツヤがわくイメージ。そして、こんな薄づきで毛穴やくすみが隠せるなんて理想そのもの」（伊原葵さん・モデル・インフルエンサー）



「ヘアメイクの岡田知子さんにすすめてもらったのが出会い。初タッチアップしたその日に会ったライターさんに肌をほめられるミラクルがあり、一気に信者になりました」（渡邉恵子さん・スタイリスト）







人気ヘアメイクたちに選ばれたファンデ

