子どもたちの成長促すために…指導者に求められる“学びの姿勢”

子どもたちの野球の才能を伸ばすために必要なのは、個々の選手に合ったコーチングができる指導者の存在だ。全国各地を周り野球育成に関わる人たちに助言を与えている野球講演家の年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、「指導者は引き出しをいっぱい持っていないといけない」と強調する。指導の方法は多様であり、学び続けることが指導者には求められる。

誰でも簡単に情報を得られる時代になっても、新しい指導法を学ぼうとしない監督やコーチは少なくない。年中夢球さんが現場で話をする際に「その理論、僕とは合わないです」と拒絶されることも多いという。ここで問題なのは、指導者自身に合わなくても、指導している選手には効果的かもしれないという視点が欠けていることだ。

「持ち帰った時の選手の誰か1人、それがフィットすればいいだけの話」と年中夢球さんは指摘する。指導者は多様な指導法を学び、それを子どもたち一人ひとりの特性に合わせて提供できる力が必要なのだ。残念ながら、話を聞かない指導者は行動にも移せず、結果として子どもたちの可能性を狭めてしまう。

多くの指導法の中から選手に合ったものを見つけるには、日頃から様々な情報に触れることが大切だ。例えば動画教材を見て「この投げ方はこの子に合うだろう」「この打ち方のドリルはあの子に合うだろう」と選手一人ひとりを思い浮かべながら取り入れる姿勢が重要になる。

体の発達状況から小学生の時には合わなかった指導が、中学や高校に進んだ時に「そういえば、あんなふうに教えてくれたから」と活きてくることもある。「10人いたら10人、違う練習方法がある程度必要です」。多様な引き出しを持たない指導者のもとでは、子どもたちが本来持っている力を十分に発揮できないまま終わってしまうかもしれない。（First-Pitch編集部）