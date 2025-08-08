8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡¡DAZN¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÇÛ¿®¸¢³ÍÆÀ¡¢3Ç¯·ÀÌó¤ÇÁ´»î¹çÇÛ¿®
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ØDAZN¡Ù¤Ï8Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÇÛ¿®¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï3Ç¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó1Éô¤È2Éô¤ÎÆþÂØ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀï¤Î¸¢Íø¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÁ´»î¹ç¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏDAZN¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£DAZN¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤Î2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÍâ2017¡Ý18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡DAZN¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤ÎDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¡¢½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÇÛ¿®¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¥È¥Ã¥×¤ÎÂç²ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢Ä¹ÅÄßº¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê´Þ¤á¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥¢¡¦¥Ê¥¦¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëCEO
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ï¡¢±ü»û¹¯É§»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é°ËÆ£ÍÎµ±Áª¼ê¡¢Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Ìò¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Çµ±¤«¤·¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ¹¤¯¸Ø¤ë¤Ù¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯²Æ¤À¤±¤Ç¡¢¹ç·×9Ì¾¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ª¤è¤Ó¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤Ê¸²½Åª¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃé¼Â¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëDAZN¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ºûËÜÍµ¡¡DAZN JapanºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¢¥¸¥¢»ö¶È³«È¯¡¡
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òDAZN¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËºÆ¤Ó²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Î³èÌö¤òDAZN¤òÄÌ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£DAZN¤Ç¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Æ¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ã¥×Àï¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê»î¹ç¿ô¡¢ÇÛ¿®»þ´Ö¤Ç¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡ØÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡Ù¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ²°ÂÎ§¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¥È¥Ã¥×5
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ²°ÂÎ§¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¥È¥Ã¥×5¡ª🇯🇵🙌#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ @eintracht_jp pic.twitter.com/YKrYXw6PvF— ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ ÆüËÜ¸ìÈÇ (@Bundesliga_JP) August 7, 2025