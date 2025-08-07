資生堂が５日ぶり急反騰、６月中間期の最終益は通期計画を超過 資生堂が５日ぶり急反騰、６月中間期の最終益は通期計画を超過

資生堂<4911.T>が５日ぶりの急反騰となっている。同社は６日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表した。コア営業利益が前年同期比２１．３％増の２３３億７２００万円、最終利益は９５億３５００万円（前年同期１５００万円）となっており、収益体質の改善を評価した買いが集まっている。



国内での構造改革効果が出現したほか、前年同期に日本事業の早期退職支援プランに関する構造改革費用を計上しており、この反動もあった。６月中間期時点で最終利益は通期計画（６０億円）を大幅に超過した。



１～６月期の売上高は前年同期比７．６％減の４６９８億３１００万円だった。中国人旅行者の消費停滞トレンドが続く中国・トラベルリテール事業や「Ｄｒｕｎｋ Ｅｌｅｐｈａｎｔ」ブランドの苦戦が続く米州事業を中心に減収となった。



