第67回グラミー賞で『最優秀ラップ・アルバム』を受賞した注目ラッパー/シンガーのDoechii(ドーチー)が、3月5日に配信リリースした楽曲「Anxiety」のミュージックビデオを公開した。2019年にYouTubeで公開された同曲は、今年の初頭にSNS上で再浮上したことを受けて再レコーディングされ、3月5日にリリースされた。リリースの反響は大きく、配信からわずか1ヶ月でストリーミング再生回数は全世界で3億回を超え、 ウィル・スミス 主演のシットコム『ベルエアのフレッシュ・プリンス』で登場したダンスにイン スパイ アされたダンス トレンド まで生まれ、関連動画がSNS上に180万本以上もアップされている。これまでにウィル本人のほかに、『 セサミストリート 』のキャラクターもこの トレンド に参加している。

このたび公開されたミュージックビデオは、「Anxiety, keep on trying me」(“不安”が押し寄せてくる)という歌詞をテーマに、ドーチーの家にさまざまな登場人物が侵入し、生活を狂わせる様子が映画のように映し出されている。19年にドーチーがYouTubeに投稿していた歌唱映像へのオマージュから始まり、実の 双子 の妹たちが登場したり、サンプリングの元 ネタ となったゴティエの「Somebody That I Used to Know」(2011年)のミュージックビデオを彷彿(ほうふつ)とさせるシーンがあったりと、さまざまな仕掛けによってドーチーのストーリーテリング力が巧みに表現されている。ドーチーは、昨年にリリースし、グラミー賞を受賞したミックステープ『Alligator Bites Never Heal』がローリング・ストーン誌の「2024年 ベスト・ ヒップホップ ・アルバム」で1位、「2024年のベスト・アルバム」全体でもトップ10入りを果たしている。世界最大級の音楽 フェス ティバル『ロラパルーザ・シカゴ2025』のヘッドライナーのひとりとして出演することも発表されており、その快進撃に全世界が注目している。