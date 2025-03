ソフトバンクエアーの使用率が最も高い！ぴかまろ「ホームルーターの使用率・人気ランキング調査」

IoTコンサルティングは、光回線やWi-Fiの最新情報をお届けするメディア「ぴかまろ」にて、ホームルーター(置くだけWiFi)の使用率・満足度調査の結果を発表しました。

ぴかまろ「ホームルーターの使用率・人気ランキング調査」

IoTコンサルティングは、光回線やWi-Fiの最新情報をお届けするメディア「ぴかまろ」にて、ホームルーター(置くだけWiFi)の使用率・満足度調査の結果を発表。

ぴかまろでは光回線やWi-Fiの情報を取り扱っているという観点から、どのホームルーターが人気で満足度が高いのかというアンケートを実施しました。

<アンケート結果>

調査結果: https://iot-consulting.co.jp/media/pl-5/

集計期間: 2025年2月12日〜2025年2月18日

対象 : インターネット回線を利用している計279人

集計方法: インターネットアンケート

■ホームルーターの使用率

ホームルーターの使用率

ソフトバンクエアー:112名

ドコモhome 5G :75名

WiMAX :52名

auホームルーター :30名

その他 :10名

合計279名の方に「現在使っているホームルーターの名前を教えてください。

」という質問をした結果、ソフトバンクエアーの使用率が最も高いことがわかりました。

その次にドコモhome 5G・WiMAXが高い使用率を誇っており、3大キャリア回線(ソフトバンク・ドコモ・au)を使用しているホームルーターが人気の傾向にありました。

「その他」と回答した方の中で、「Rakuten Turboを使用している」という回答もあったので、全体的に知名度の高さが使用率の高さに比例していると考えられます。

■【本調査で人気No.1】ソフトバンクエアーのユーザー満足度

【本調査で人気No.1】ソフトバンクエアーのユーザー満足度

非常に満足:13名

やや満足 :46名

普通 :30名

やや不満 :16名

非常に不満:7名

本調査での使用率No.1のソフトバンクエアーの料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、半数以上の方が「満足している」という結果を得られました。

ソフトバンクエアーは知名度が非常に高いサービスなので、知名度は使用率やサービスの質に比例するとも考えられます。

■【本調査で人気No.2】ドコモhome 5Gのユーザー満足度

【本調査で人気No.2】ドコモhome 5Gのユーザー満足度

非常に満足:13名

やや満足 :39名

普通 :17名

やや不満 :5名

非常に不満:1名

本調査での使用率No.2のドコモhome 5Gの料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、ソフトバンクエアーと比較してドコモhome 5Gの方が満足しているユーザーの割合は多い結果となりました。

ドコモhome 5Gは通信速度が速いことで有名なとおり、本調査の結果でも75名中44名が「通信速度に満足している」と回答していました。

■【本調査で人気No.3】WiMAXのユーザー満足度

【本調査で人気No.3】WiMAXのユーザー満足度

非常に満足:8名

やや満足 :16名

普通 :21名

やや不満 :5名

非常に不満:2名

本調査での使用率No.3のWiMAXの料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、ソフトバンクエアーやドコモhome 5Gと比較すると満足しているユーザーの割合は少ない結果となりました。

52名中30名が料金もしくは通信速度に不満を抱えていると回答しており、WiMAXはプロバイダによって満足度が異なることが予想されます。

■今後ホームルーターサービスに求められること

最後に、「今後、ホームルーターサービスに期待することは何ですか?」という質問に対するコメントをいくつかピックアップします。

●料金が安くなってほしい

●時間帯を問わず、安定したネット接続。

新規契約者ではなく、既存の契約者も恩恵を感じられるようなキャンペーン。

●コンセントを抜き差しして通信を回復させなければならないことがたまにあるので、もっと安定して利用できるようになって欲しいです。

●家の中のどこでも快適にインターネットを利用できるように、特に複数のデバイスを同時に使用する場合でも安定した速度が欲しいです。

●通信速度が気になる。

たまに途切れることがあって不安。

料金値下げしてほしい。

ホームルーターサービスに期待されていることとしては、主に料金・速度面に関する改善の要望でした。

既存ユーザーへの還元体制や通信の繋がりやすさを改善してほしいとの声も見受けられました。

出典元:https://iot-consulting.co.jp/media/pl-5/

